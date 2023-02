Överdödlighet på grund av luftvägsinfektioner – nu börjar det minska

Nivåerna var väldigt höga i december kring covid-19, influensa och RS-virus. Nu minskar antalet bekräftade fall. När det gäller covid-19 minskar det även bland de som bor på särskilt boende och för personer med hemtjänst.

Även antalet RSV- och influensafall minskar liksom antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 och influensa.

Rapporteringen av antalet avlidna med covid-19 eller influensa fortsätter att öka. Data saknas över avlidna fall med bekräftat RS-virus.

Överdödlighet har uppmätts under vecka 50 2022 till vecka 1 under 2023. Det bedöms till stor del bero på den omfattande smittspridningen av luftvägsinfektioner under december.

– Det är fortfarande viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra för att på så sätt minska den smittspridning som pågår, säger statsepidemiolog Anders Lindblom i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

"För att undvika svår sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa", skriver myndigheten.