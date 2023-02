Koreografer ska öka intresset för dans: ”Alla kan dansa”

Under tre års tid kommer ett projekt pågå i länet för att stärka mersmaken för dans, speciellt hos barn och unga eftersom kommuner och skolor kommer få det lättare att arrangera dans.

Dansresidenset genomförs av Byteatern Kalmar Länsteater med stöd av Kulturrådet. Förhoppningen är att ge mersmak för dansen genom att synliggöra den. Visionen är även att det ska skapas förbättrade villkor för danskonstnärer och konstnärer inom andra konstformer som vill samarbeta med dansen.

Premiär i Vimmerby

Koreograferna Lotta Gahrton, Ingrid Olterman och Eva Perbrand Magnusson kommer att ha ansvar över ett år vardera. Först ut är Lotta Gahrton och premiären äger rum på Tullportsteatern i Vimmerby den 15 februari med föreställningen ”Astrid – Life is not as rotten as it seems”. Innan föreställningen börjar kommer Lotta Gahrton och Eva Perbrand Magnusson att hålla i ett panelsamtal för att diskutera hur vi kan prata om och se på dans.

Senare håller Lotta Gahrton föreställningen ”Gläntan” på Byteatern Kalmar Länsteater i höst.

”Skapa plats för dansen”

Under det andra året har Ingrid Olterman ansvar. Hon hoppas på att kunna inspirera andra och visa hur varierande dansen kan vara.

– Min fo¨rhoppning med arbetet i la¨net a¨r att skapa plats fo¨r dansen – att dansen, ba°de som eget uto¨vande och som scenisk form blir la¨ttillga¨nglig. Att den na°r ut till ma°nga oavsett a°lder och var i la¨net man bor. Att inspirera och locka till eget skapande och utforskande hos dem vi mo¨ter. Ocksa° att dans kan vara pa° sa° ma°nga olika sa¨tt och framfo¨ras pa° en ma¨ngd varierande platser, ba°de ute och inomhus, sa¨ger Ingrid Olterman, i ett pressmeddelande.

Allas rätt till dans

Eva Perbrand Magnusson håller i projektet under det sista året. Hon kommer att göra och dansföreställningar med folkloristiskt tema på Ölands museum Himmelsberga. I föreställningen deltar både proffsdansare, musiker och amatördansare. För henne är det viktigt att se alla människors rätt till att kunna dansa, utifrån personens egna rörelser och kroppar.

– Alla kan dansa oavsett a°lder, social bakgrund, sjuk eller frisk, fattig, rik, har funktionsvariation, smal, tjock ... da¨rfo¨r dansar jag ofta med personer som annars inte brukar dansa. Den magiska mystiska naturen och ma¨nniskors fo¨resta¨llningsva¨rldar a¨r ofta fo¨rekommande i mina koreografier, sa¨ger Eva Perbrand Magnusson, i pressmeddelandet.