Prognosen talar för färre asylsökande i år – söker sig till andra länder i stället

Migrationsverket sänker prognosen om antalet asylsökande i Sverige under 2023 och 2024, vilket myndigheten meddelar i ett pressmeddelande. Det tas däremot i beaktning att det kan komma att ändras om kriget i Ukraina eskalerar.

Under 2022 var antalet asylsökande i Europa det högsta sedan 2016. I Sverige ser man däremot en minskning på grund av att de asylsökande i Europa inte längre söker sig till Sverige i samma utsträckning.

Beräknas vara 16 000 asylsökande

Den totala mängden asylsökande var högre i Sverige under 2022 än under pandemiåren, men det var ett lägre antal än var det var under 2018 och 2019.

Totalt bedömer Migrationsverket att det kommer vara cirka 16 000 personer som söker asyl i Sverige under 2023. Jämfört med tidigare prognos är detta en minskning med 2 000 asylsökande i år. Nästa år förväntas det ske en minskning med 3 000.

– Under de senaste åren har vi sett att en allt lägre andel av de asylsökande i Europa söker sig till Sverige. Vi justerar därför ner prognoserna för 2023 och framåt, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket i pressmeddelandet.

Prognosen om antalet ansökningar om svenskt medborgarskap höjs däremot. Det beräknas komma in cirka 80 000 ansökningar om medborgarskap i år. Den höjda prognosen beror på uppdaterade data och att fler väljer att ansöka om svenskt medborgarskap efter att haft permanent uppehållstillstånd under en lång tid.

Flest asylsökande från Ukraina

Det var cirka 50 600 personer från Ukraina som sökte skydd i Sverige under 2022. I nuläget är det inget som talar för att Migrationsverket ska ändra huvudscenariot att 15 000 personer från Ukraina kommer söka skydd i Sverige under 2023. Det finns däremot en osäkerhet om kriget i Ukraina kommer eskalera och därför kan man inte helt utesluta det högre scenariot på upp till 100 000 skyddssökande från Ukraina.

Lägre anslag för Migrationsverket från 2025

Regeringen har aviserat att förvaltningsanslaget kommer bli avsevärt lägre från 2025, än det som Migrationsverket har fört fram behövs. Detta riskerar att få konsekvenser genom längre väntetider för sökande och minskning av antalet avgjorda ärenden.

– Med tanke på det osäkra läget i omvärlden och kriget i Ukraina ser vi ett stort behov av att Migrationsverket har stabila förutsättningar de närmaste åren. Det är avgörande för att vi även i fortsättningen ska kunna ha en hög förmåga att hantera förändringar och fortsätta arbetet med att minska väntetiderna, säger Annika Gottberg.