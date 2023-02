STORT BILDEXTRA: Kyrkan fylldes till sista plats vid konserten för försvunna Agneta

Som väntat gick både bänkplatser och stolar åt när Tuna kyrka fylldes för söndagens ”Konsert för Agneta”. Kapellmästare Åke Hammarskjöld hade en hel kista av talang att gräva ur med namn som Amena Alsameai, Kalle Sellbrink, Sandra Therese Näslund, Filip Olvenius och Per Backstad för att bara nämna några.

Som Dagens Vimmerby tidigare berättat var det först till kvarn och begränsat antal som kunde vara på plats men det fanns möjlighet att följa konserten på håll då den streamades.

Musikaliskt hade man tillsammans med familjen både valt låtar man tyckte passade samt några av Agnetas favoriter.

Det blev en vacker och känslomässig resa med till exempel stillsamma ”Ängeln i rummet”, lite melankoli i ”Boeves psalm” och en av Agnetas favoritsånger - Glasvegas ”Geraldine” som framfördes av Filip Olvenius. Amena inledde extranumren med ”Somewhere Over the Rainbow” och så samlades alla artister i hoppfulla Springsteenlåten ”Waitin'''' On a Sunny Day” som avslutning.

Titta runt bland alla våra bilder från eftermiddagens konsert i Tuna kyrka.

Stefan Härnström

Om du missade konserten kan du se hela livesändningen här.