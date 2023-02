Det var under natten mot måndagen som någon gått in på en markägares marker och jagat. Ägaren har mark i närheten av Fårbo i Oskarshamns kommun och kunde själv se via åtelkameror hur någon skjutit och sedan burit bort både dovhjort och vildsvin. Ärendet rubriceras som jaktbrott.

En liknande händelse skedde förra veckan i Kalmar kommun. Även där kunde markägaren avslöja tjuvskyttet via en åtelkamera.