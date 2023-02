Redan låga priser gör att Vimarhem behåller elstödet själva

Enligt Vimarhem har deras elpriser varit så pass låga att hyresgäster som köper sin el via företaget inte har påverkats av elprishöjningen. Det är anledningen till att Vimarhem väljer att behålla elstödet själva.

Tidigare i dag berättade vi att det kommunala bostadsbolaget Vimarhem inte kommer låta elstödspengar gå vidare till de hyresgäster som köper sin el via Vimarhem. Nu förklarar företagets vd Johan Oléhn anledningen till det och hur man har resonerat.

– Det handlar om 400-500 lägenheter av vårt bestånd som har elen via oss. Under den aktuella perioden som elstödet avser har vi haft ett lågt elpris och de som har el via oss har inte blivit berörda av prisökningen, menar han.

– Vi har haft ett fast avtal under perioden, men under 2023 kommer det tyvärr att stiga – det drabbar både oss och våra hyresgäster, berättar Johan Oléhn.

Stödet går till underhåll

Hur stor summa som Vimarhem kommer få i elstöd av staten är ännu oklart.

– Det är något vi håller på att titta på. Vad jag kan säga är dock att vi finns till för våra hyresgäster, och alla pengar kommer gå direkt till underhåll.

I Hem & Hyras enkät hade Vimarhem motiverat sitt beslut att behålla elstödspengarna själva med att man ska "återinvestera i nya elmätare". Det är en uppgift som Johan Oléhn tycker är lite missvisande.

– Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men det stöd vi får kommer gå direkt till förbättringar i våra bostäder i form av underhåll eller reinvesteringar. En sådan är att vi ska byta ut mätare, men det är bara ett exempel på en åtgärd som vi gör. Oavsett hur stort elstödet blir så går det rakt in till underhåll.

