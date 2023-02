Stormen Otto är på väg mot Sverige och oväder väntas dra igång under fredagen. En gul varning är utfärdad för Götaland. Foto: Ossian Mathiasson

Det blåser upp till storm i Götaland under fredagskvällen och natten till lördag. Stormen Ottos entré gör att SMHI utfärdar en gul varning för mycket hårda vindbyar.

SMHI skriver på sin hemsida att ett djupt lågtryck rör sig in över Norge under fredagseftermiddagen och fortsätter under fredagskvällen och natten till lördag österut över Sverige. Det kan i Götaland förekomma mycket hårda vindbyar upp mot cirka 23 m/s och på Öland kan vindarna nå över stormstyrka på 25 m/s.

Det är vindbyar som kan leda till nedfallna träd och grenar över vägar och problem i trafiken plus att det väntas falla en del regn i samband med blåsten. Lågtrycket rör sig bort och vinden avtar under lördagsmorgonen.