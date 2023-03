Elanvändningen fortsatte minska under februari månad. Foto: MostPhotos

Nu har siffrorna för februari kommit. Totalt minskade den distibuerade elen till hushåll och mindre företag via Eons elnät med 13 procent jämfört med februari 2022.

Räknar man in stora företag blir den totala minskningen åtta procent.

– Vi ser nu sex månader i följd med rejäla energibesparingar. Det höga elpriset har skapat ett förändrat beteende som håller i sig, säger Terje Frennefalk, pressekreterare på Eon.

Eldistributionen via Eons elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 083 GWh under februari 2022 till 939 GWh under februari 2023.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.