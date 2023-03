JUST NU: SMHI UPPGRADERAR VARNINGEN FÖR SNÖSMOCKAN

SMHI uppgraderar nu sin vädervarning till orange för den snösmocka som väntas drabba nordöstra Götaland under tisdagen och onsdagen. Foto: MostPhotos

Under tisdagen och onsdagen väntas ett kraftigt snöoväder tillsammans med hård vind att dra in över delar av södra Sverige. SMHI har nu uppdaterat sin vädervarning för nordöstra Götaland till orange, vilket innebär att vädret kan medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner.

Under de kommande två dagarna kommer främst delar av södra Sverige att drabbas av snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott.

Under tisdagen väntas det kraftiga snöfallsområdet sprida sig åt nordost över Götaland. Enligt SMHI börjar snöfallet att upphöra över den västra delen under natten till onsdagen och väntas dra bort från den östra delen under onsdagen. 15 till lokalt 25 cm snö kan komma.

Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen till frisk ostlig vind som sedan vrider alltmer mot nord eller nordväst.

Nu gäller orangea varningar för norra Götaland, östra Svealand och norra Skåne.

I sin varning skriver SMHI att ovädret kan medföra:

Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Trafikverket förbereder sig

Även Trafikverket förbereder sig på hårt väder.

– Det här kommer att bli en utmaning. Vi har gått upp i beredskap, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson till Aftonbladet.

Den orangefärgade varningen gäller för norra Götaland och östra Svealand från tisdag 7 mars klockan 06.00 till onsdag 8 mars klockan 15.00