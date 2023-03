Snöröjningen drar igång vid midnatt – bilister uppmanas stanna hemma

Ungefär sju-åtta centimeter snö har så här långt fallit i Vimmerby kommun under tisdagen och det ser ut som att det kommer falla ytterligare två-tre centimeter till midnatt.

Vår tidning ringde till Andreas Roth, arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet, för att se hur de kommer hantera den snö som har fallit.

– Vi har varit ute och sandat på förmiddagen för att underlätta under pågående snöfall. Prognoserna säger att det ska snöa fram till midnatt så vi kommer gå igång och snöröja efter midnatt. Det ska vara lugnt en stund här på eftermiddagen. Just nu blåser det mest, men det ska komma tillbaka och börja snöa ännu mer under kvällen och avta vid midnatt, säger Andreas Roth.

Drar igång vid midnatt

Vid midnatt kommer Vimmerby kommuns driftenhet dra igång och jobba på alla orter i kommunen.

– Vi är 14 personer från kommunens sida plus entreprenörer ute på de olika orterna. Nu ser det ut som att det ska vara ihållande snöfall i flera dagar och då vill man att personalen ska räcka till i flera dagar. Det är viktigt att det ser bra ut vid skolorna i kommunen och sedan är det viktigt att underlätta för räddningstjänst och busstrafik.

Vad är förklaringen till att ni inte påbörjar snöröjningen redan nu?

– Det är för att prognosen visar att det ska komma mer snö och vi har bara de 14 personerna så det kommer inte hålla i längden. Som det är nu så är det också framkomligt om man anpassar hastigheten efter väglag. Hade det varit 30 centimeter snö så hade vi varit igång för länge sen men nu är det runt decimetern på många håll.

Andreas Roth uppmanar bilisterna att stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt.

– Det kommer vara besvärligt väglag. Folk bör stanna hemma om de inte behöver vara ute på vägarna. Det är riktigt halt under snön som har fallit med tanke på att det ligger precis på nollan nu.