Stort genombrott i mordutredningar – fem personer gripna i helgen

Ett omfattande utredningsarbete pågår i Kalmar efter att tre mord och flera andra grova våldsbrott inträffat under 2022 samt 2023 i staden. – Efter helgens polisära insatser i Oslo samt Stockholm sitter numera sammanlagt 13 misstänkta personer anhållna eller häktade för inblandning i den våldsvåg som under 2022 drabbade Kalmar. Morden har kopplingar till en pågående konflikt mellan kriminella grupperingar, säger kammaråklagare Johan Henningsson som leder ett antal av förundersökningarna i ett pressmeddelande. De misstänkta som frihetsberövades under helgen är fyra män i 20–25 årsåldern samt en kvinna i 25-årsåldern. Två av de misstänkta sitter frihetsberövade i Norge och utlämningsförfarande till Sverige har inletts. De fem personerna som frihetsberövades i helgen misstänks för delaktighet i brott som rubriceras följande; mord, anstiftan till försök till mord, förberedelse till mord, medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott samt anstiftan till grovt vapenbrott, De aktuella brotten har inträffat under januari 2022, augusti 2022, december 2022 samt januari 2023. Häktningsframställan kan komma senare i veckan Kammaråklagare Johan Henningsson kommer under veckan ta ställning till häktningsframställningar mot de misstänkta. – Det är ett mycket omfattande utredningsarbete från polisen som ligger till grund att så många har kunnat frihetsberövas i de pågående mordutredningarna samt övriga utredningar med följdbrott säger Johan Henningsson. Alla de omfattande åtgärder polisen genomfört under utredningsarbetet har också förhindrat fler grova våldsbrott. – Polisen har genom utredningsarbetet och andra åtgärder kunnat förhindra ett antal grova våldsbrott i Kalmar och på andra platser i Sverige förklarar kammaråklagare Johan Henningsson. Dagens Kalmar söker åklagaren.