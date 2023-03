Han ger ut lokalhistorisk bok: ”Långt ifrån det livet vi lever idag”

Per Helge har sedan länge arbetat som författare och har nu gett ut en bok om familjen i Bolöt. Foto: Ingalill Norberg.

Under sin karriär har Per Helge författat 25 böcker och nu ger han ut ännu en bok. Den handlar om människorna som levde på ett torp i lokala Blackstad socken för ett sekel sedan. Berättelsen kan förundra läsarna över hur mycket som har förändrats i människors vardag sedan berättelsen utspelades.

Per Helges nästa bok är här, som heter Bortom tiden. Om Bolöt, ett gammalt torp vid vägens slut. Han beskriver boken som ett lokalhistoriskt djupreportage. I boken ges berättelsen om en familj som levde på ett soldattorp i Blackstad socken. Familjen brukade torpet ända fram till 1980-talet, och underhöll torpet genom gamla metoder. De odlade flitigt och hade även en stor rikedom på trädgårdlivet. Per Helge menar att familjen var nöjda med sin levnadssituation och gjorde sitt yttersta för att leva ett bra liv utifrån de förutsättningarna de hade.

– Det var knappa materiella villkor, men ändå ett på många sätt rikt liv.

Sedan 1976 har Per Holge varit verksam som författare på heltid. Innan arbetade han som lärare, men när han tilldelades ett femårigt stipendium ändrade han sitt vägval. Under åren har han skrivit 25 böcker och översatt ytterligare några. De tidigare verken är poesi eller andra lokalhistoriska böcker.

– Man kan variera form och sätt att skriva, men jag skriver alltid om den svenska landsbygden, för jag är själv uppvuxen i den miljön.

Personlig koppling till historien

Numera är Per Helge bosatt i Västmanland, men han är född och uppvuxen i Locknevi. Människorna som gestaltas i boken tillhör Per Helges släkt och berättelsen har kommit till liv genom gammalt materialet. Det handlar om hundratals fotografier och över 300 brev. Det har även inhämtats material från olika arkiv vid skapandet av boken, bland annat Västerviks kommunarkiv och föreningsarkiv.

Fotografierna är tagna av familjens son, som senare flyttade till Stockholm för att arbeta som trädgårdsmästare.

– Alla de här bilderna bevarades. En del av de är gamla glasplåtar, de är alltså hundra år gamla, säger Per Helge.

Breven är skickade till Erik från modern Annette. De första breven är från 1929 och sedan sträcker de sig flera decennier framåt.

– När Erik hade flyttat i väg hemifrån skrev mamman regelbundet brev till honom under många år. Hon berättade vad som försiggick, bland annat om det vardagliga, vad de hade gjort och hur det gick med skörden och frosten.

Historiska bilder i boken

Förutom den historiska berättelsen innehåller boken ungefär 70 svartvita bilder. Dessa har bevarats i en god kvalitet som ger skapar mer liv till bokens handling.

– Här får du ett liv som är begränsat till en familj och en plats, men som säkert är typiskt för väldigt många under den här tiden. Det är bara det att det är få som har ett sådant material att utgå från, säger Per Helge.

När familjen slutade med sin verksamhet skänkte de torpet till Pingstförsamlingen i Vimmerby, men numera bor det en man från Blackstad i torpet. Berättelsen i boken avslutas däremot i samband med familjens förbindelse med torpet tar slut.

Idén till boken har funnits länge

Processen från att samla in material och skriva berättelsen till att boken blivit tryckfärdig har tagit två år. Per Helge har däremot funderat över att skriva den här berättelsen under en mycket längre tid.

– Det har varit en omständlig resa och tanken har jag haft länge, menar han.

Boken är redan ute för försäljning och går även att finna på Västerviks museum och i biblioteket.

Vad kan läsarna förvänta sig?

– Jag tror att de kommer känna en stark förundran. Det är så länge sedan och det är så långt ifrån det livet vi lever idag. Skulle man vara gammal nog att känna till att det gick lite annorlunda till förr, kan man ändå bli förundrad när man blir påmind om detaljer. Om en ung människa skulle läsa den är det troligt att de skulle tänka ”Kan det ha varit så här? Hade de inte ens tv?”.