25-åring begärs häktad för mordet på Kattrumpan

Det är en av de två huvudpersonerna som länge figurerat i utredningen om mordet på Kattrumpan förra året. Under helgen så gjordes flera gripande och det finns nu flera personer som är frihetsberövande med anledningen av konflikten.

Den nu mordmisstänkte 25-åringen var tidigare en god vän med personer inom Norrlidsgänget. Men det ska har blivit en schism som slutade med att en 22-åring mördades.

Kom till Kalmar igår

Under förmiddagen har åklagare lämnat in en häktningsframställan där han vill få den misstänkte åtalad för mord. 25-åringen begärdes utlämnad från Norge tidigare i veckan. Enligt uppgifter till Dagens Kalmar så transporterades han till häktet i Kalmar under gårdagen.