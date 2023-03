Åklagaren nöjd med livstidsstraff – “offret var skyddslöst och utsatt”

Under förmiddagen blev det klart att Kim Halvorsen döms till livstids fängelse för mordet på Ulf Sandberg. Detta skedde i centrala Oskarshamn den 23 september förra året. Hans kumpan som är i 30-årsåldern får sex års fängelse för grovt rån. – Jag är nöjd med domen, tingsrätten har gått på vår linje och utdömt det strängaste straffet, säger åklagare Linda Caneus. Det här var ett brutalt överfall på öppen gata mot en person som var både utsatt och skyddslös. Kim Halvorsen kastade under samma dag ett järnrör i ansiktet på en man, för detta döms han för grovt vållande till kroppsskada. Halvorsen väntade under tiden för mordet på ett fängelsestraff efter att ha blivit dömd till narkotikabrott. Under väntan på fängelsestraff så begår han mord, skulle han inte ha varit frihetsberövad? – Det så att tumregeln för att kvarhålla någon i häkte så krävs ofta att det utdömda brottet ska vara minst tre år i fängelse. Så var det inte i detta fallet. Det handlar också om att det ofta är fullt i häkten runt om i landet. En annan anledning är att den dömde ska förbereda sig på fängelse som normalt handlar om tre månader mellan dom och fängelse.