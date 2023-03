All tågtrafik inställd i helgen – ska bero på vatten på spåret

All tågtrafik på Stångådalsbanan är inställd i helgen. Det skriver Trafikverket på sin hemsida.

Samtliga Krösatåg på Stångådalsbanan är inställda under fredagen. Det ser heller inte ut att bli någon tågtrafik på banan under hela helgen, enligt Trafikverket.

Mellan Linköping och Kalmar, där både Vimmerby och Hultsfred passeras, är det stopp på grund av spårfel, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Felet beräknas kunna vara avhjälpt tidigt på måndag morgon. För tågresenärer väntar nu buss istället.

"Stopp i tågtrafiken på Stångådalsbanan gäller just nu fram till kl. 05:00 den 27 mars enligt information från Trafikverket. Vi planerar just nu för bussersättning för samtliga avgångar under helgen", skriver Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör på KLT, i ett mejl.

Trafikverket har uppgett för KLT att det trafiken inte får köras på spåret på grund av vatten/översvämning på spåret norr om Rimforsa.