Lokala elever och lärare prisades när UF hade stor tävlingsdag i länet

Här är samtliga pristagare:

Digital Kommunikation

1:a pris:

EcoFresh UF, Vimmerby gymnasium, lärare Helena Sallermo

Vinnaren av Årets kommunikation har sedan start haft en tydlig plan för sin kommunikation och för hur de olika kanalerna ska användas. Inte nog med det, de har dessutom justerat den planen utifrån ny kunskap längs med vägen. Allt för att ständigt bli bättre; vässa kommunikationen, uppnå större resultat och nå nya kreativa höjder.

Delad andraplats :

Reach Media UF,Jenny Nyströmskolan,Ingela Fyreskär & Daniel Gislén

MustBe UF,Västerviks gymnasium,Martin Joelsson

Regional tävling, vinnaren är inte kvalificerad till SM.

Årets Reklamfilm

1:a pris:

Kalmarkortleken UF,Stagneliusskolan,Carmen Lara Johnsson & Mats Rosén

What you see is what you get! Vinnaren av Årets reklamfilm har en tydlig koppling mellan idé, produkt och genomförande. I en fartfylld film med bombastiska inslag, reser vi till platser som tillsammans berättar en tydlig och inspirerande historia.

Delad andraplats :

Reach media UF,Jenny Nyströmskolan,Ingela Fyreskär & Daniel Gislén

Tändstickan UF,Västerviks gymnasium,Martin Joelsson

Regional tävling, vinnaren är inte kvalificerad till SM.

Årets Arbetslag

1:a pris:

Ekonomiarbetslaget på CIS

Juryns motivering: CIS har en tradition att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i allt som skolan gör. Ambitionen är att alla elever ska driva UF-företag och med detta arbetslags ambition och kämparglöd kommer det att lyckats.

Delad andraplats:

Ekonomiprogrammet Stagneliusskolan, Kalmar

Estetiska arbetslagen på Jenny Nyströmskolan, Kalmar

Regional tävling, vinnaren är inte kvalificerad till SM. LS- OCH

Årets UF-lärare

Vinnare:

Carmen Johnsson, Stagneliusskolan

Motivering: Hen har hittat ett sätt att coacha eleverna så att de växer och utvecklas genom sitt UF-företagande till att bli de bästa versionerna av sig själva.

Delad andraplats:

Malin Printz,Naturbruksgymnasiet,Kalmar

Martin Joelsson,Västerviksgymnasium,Västervik

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets Affärsplan

1:a pris:

Fire Me Up UF

Calmare internationella skola,Patrik Gahm & Carole Cissokho Lapierre

Ett företag som visar på förståelse för hela företagandets process från råvara till attraktiv produkt. En genialisk idé med tydlig insikt i hållbarhet och att i det lilla kunna bidra till större samhällsutmaningar. En genomtänkt lönsamhet i affärsmodellen och ambitiösa försäljningsmål som visar på företagets egen tro på produkten. En produkt som använder resurser som annars skulle gå till spillo eller till och med förbises som en resurs. Nu har kottarna fått den uppmärksamhet de förtjänar. De är bokstavligen on fire.

Delad andraplats:

MustBe UF, Västerviks gymnasium, Lärare Martin Joelsson.

Safe drinks UF, Stagneliusskolan, Lärare Carmen Lara Johnsson.

Regional tävling, vinnaren är inte kvalificerad till SM.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm den 23-24 maj

Årets Innovation

Vinnare:

Purely Green UF

Hultsfreds Gymnasium

Lärare: Irfan Dzinic

Delad andraplats:

Baby sleeping UF ,Stagneliuskolan,

Lärare: Börje Åsenius & Arif Dodkanlou.Stea-stubben UF,,Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Lärare: Malin Printz

Motivering: Företaget har uppmärksammat en utmaning där man med innovativ höjd skapat en enkel och lättanvänd konstruktion som inte bara underlättar arbetet utan även minskar mängden svordomar i det vardagliga användandet.

Årets Hantverkare

1:a pris:

Food Truck UF, Oscarsgymnasiet, Lärare: Andreas Markhester

Delad andraplats:

Frisör AS UF,Hultsfreds gymnasium,Lärare: Ann-Kristin Ohlsson

BänkByggarna UF,Västerviks gymnasium,Lärare: Peter Iselau. Frisör AS UF, HUltsfred gymnasium. Lärare: Ann-Kristin Ohlsson

Motivering: Ett genomtänkt hantverk som het det lilla extra. Med en hållbar affärsmodell som rullar på bra kan detta UF-Företag jäsa ur sin kostym och bli något större!

Tut Tut!

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj.

Ekologiskt Hållbara Företag

1:a pris:

Must BE UF, Västerviks gymnasium, Lärare: Martin Joelsson

Delad andra plats:

EcoFresh UF,Vimmerby gymnasium,Lärare: Helena Sallermo

Stea-stubben UF,Naturbruksgymnasiet Kalmar,Lärare: Malin Prinz

Motivering: Både råvara och pengar hade kunnat ruttna bort, istället har Årets Ekologiskt hållbara UF-företag hittat ett sätt att konservera lokala nyttigheter och smak i en produkt som kan knuffa konsumenten till en mer hälsosam konsumtion. Vinnaren vill vara med och skapa framtiden eller som de uttrycker det We MustBe the future.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets Tjänst

1:a pris:

Food Truck UF, Oscarsgymnasiet. Lärare: Andreas Markhester.

Delad andraplats:

TSG Musica UF, Fria gymnasiet, Kalmar. Lärare: Nicholas Carsheim. Frisör UF, Hultsfred gymnasium, Ann-Kriston Ohlsson

Motivering: Ett nybakat företag, med nytänkande lokal ekologisk passion, ekonomiskt sinne och en fingertoppskänsla för att det är de små detaljerna som bygger helheten. Vi ser med spänning fram emot att se er rulla ut er affärsidé i landet på er kulinariska resa

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets Vara

1:a pris:

Tändstickan UF, Västerviks gymnasium. Lärare: Martin Joelsson

Delad andraplats:

Purely Green UF, Hultsfreds gymnasium, Kalmarkortleken, Stagneliusskolan. Lärare: Carmen Johnsson.

Motivering: Med en genomtänkt produkt där hållbarhet har genomsyrat materialvalen och kombinerats med unik lokal design och förankring ser vi en vara med stor potential inte minst för företagsmarknaden. Med brinnande engagemang spår vi en lysande framtid för Tändstickan UF.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets UF-skola

Nominerade:

Naturbruksgymnasiet, Kalmar

Jenny Nyströmskolan, Kalmar

Oscarsgymnasiet, Oskarshamn

Vinnare:

Oscarsgymnasiet, Oskarshamn.

Motivering: Den vinnande skolan är en skola där en betydande del av skolans elever får möjlighet att driva UF-företag som en förberedelse inför sina kommande yrkesliv. En skola där många program inkluderas och där entreprenörskap genomsyra undervisningen.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets Socialt Hållbara

1:a pris:

Our Kids Future UF,Stagneliusskolan,Lärare: Börje Åsenius & Arif Dodkanlou

Delad andraplats:

Freeperiod UF, Fria Läroverken Kalmar. Lärare: Caroline Falck

Safe Drinks, Stagneliusskolan. Lärare: Carmen Johnsson

Motivering: Företaget belyser ett globalt problem och lyckats kolla ihop affärsmässighet, hållbarhet och framtid på ett ypperligt sätt. Med ett starkt engagemang ser vi att företaget brinner för sin sak. Nu väntar vi ivrigt på upplaga nummer 2.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets Säljare

1:a pris:

Hobbe Janefrid, Kalmarkortleken UF, Stagneliusskolan. Lärare: Carmen Johnsson

Delad andraplats:

Tilde Skogholt,Tändstickan UF,Västerviks gymnasium:Lärare: Martin Joelsson. Karam Aldasuqi,Baby sleeping UF,Stagneliusskolan,Lärare: Börje Åsenius & Arif Dodkanlou

Motivering: Lyckas fånga rummet och kunden, har ett strukturerat och avslappnat säljsamtal med god lyhördhet. Framförallt går mot ett tydligt avslut och lyckas få med merförsäljning.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj

Årets UF-företag:

1:a pris:

Foodtruck UF, Oscarsgymnasiet. Lärare: Andreas Markhester

Delad andraplats:

AO Alltjänst, SYAB. Lärare: Åke Nilsson. Tändstickan UF, Västerviks gymnasium. Lärare: Martin Joelsson.

Motivering: Företaget levererar ekonomisk hållbarhet genom sitt cirkulära tänk. Med en välknådad affärsidé rullar de fram från kund till kund. Med varje smula utvecklar de sin ”deg” och med Degbussen bakar vinnaren med kärlek.

1:a pristagaren är kvalificerad till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 23-24 maj