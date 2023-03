Starkt resultat och kraftigt ökat medlemsantal för Storebro IF

När Storebro IF höll årsmöte på tisdagen presenterade man ett riktigt starkt ekonomiskt resultat för 2022. Dessutom ökade medlemsantalet kraftigt under året. – Vi har verkligen hämtat oss bra efter pandemin, säger ordföranden Eva Kindstrand.

Trots att Storebro IF inte arrangerade någon inkomstbringande allsång i parken under sommaren 2022, och trots att man under året har gjort ganska stora investeringar, presenterade föreningen en fin ekonomisk vinst vid det årsmöte som hölls på tisdagskvällen. Närmare 120 000 kronor landade plusresultatet på för verksamhetsåret 2022.

– Det känns väldigt bra inför kommande satsningar. Vi har haft år då det ekonomiska resultatet för föreningen har varit ännu större, men det har varit bra ”allsångsår”. Under ett år utan allsången har vi tidigare inte haft en sådan här vinst, säger ordföranden Eva Kindstrand.

Kraftigt ökat medlemsantal

– Vi har verkligen hämtat oss bra efter pandemin, och extra glädjande är en kraftig ökning av antalet medlemmar – från omkring 320 under 2021 till att sluta på 444 medlemmar förra året. Nu är målsättningen att nå 500 medlemmar under 2023, berättar Eva Kindstrand.

Den nybyggda discgolfbanan, där medlemmar spelar gratis, tror man ligger bakom åtminstone 100 av de nya medlemmarna.

Under det gångna året har föreningen genomfört ett omfattande värdegrundsarbete som ska implementeras hos ledare och funktionärer.

– Det viktigaste, som vi ser det, är ordet ”glädje”, glädje i det ideella arbetet som utgör mer än 99 procent av föreningens krafter. Vi försöker verkligen visa uppskattning så mycket vi bara kan, både i stort och smått i vardagen. Vi har att göra med människor som utgör en förutsättning för vår verksamhet, så det är klart att vi måste vara ödmjuka. Jag kan säga att det bland annat dricks mycket kaffe och äts mycket korv tillsammans, säger Eva och skrattar.

Kliver av efter många år

Vid årsmötet valdes, som sig bör, också föreningens nya styrelse. Efter många år klev Torbjörn Söderholm av styrelsen, och hans plats togs av nygamle styrelseledamoten Rickard Danielsson. I övrigt var det bara interna rockader på positionerna i styrelsen, och ordförande Eva Kindstrand fick nytt förtroende. Hon inleder nu sitt sjunde år som ordförande.

– Det är glädjande att vi har liten omsättning på styrelsemedlemmar, och de som lämnar stannar ändå kvar inom föreningen och gör ett enormt jobb på andra sätt. Förhoppningsvis är det ett bevis på att de har just roligt, säger Eva Kindstrand.

Utöver Eva och Rickard består Storebro IF:s nya styrelse av Emma Jonsson (sekreterare), Andreas Linder (vice ordförande), Hanna Svensson, Egon Karlsson, Sofie Åberg, Peter Grudemo, Fredrik Arvidsson och Inger Pettersson.

Verksamhetsmässigt har man inte tagit något beslut om det blir någon allsång i parken i sommar.

– Nej, det har vi inte. Vi vill ha någon form av musikevenemang, men inget är bestämt än. Just nu är vi klara med ramarna kring Valborgsfirandet, berättar Eva Kindstrand.