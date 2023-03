Här är årets V75-tävlingar i södra Sverige

I april och maj börjar de största travtävlingarna, V75, verkligen ta fart. Runtom i Sverige samlas de bästa travhästarna, tränarna och kuskarna för att avgöra vem som blir vinnaren i de prestigefyllda loppen. För smålänningar med ett brinnande travintresserade finns det flera travbanor belägna inom ett par till tre timmars restid. Närmast Vimmerby ligger travbanorna Mantorp och Kalmar, vars V75-tävlingar brukar locka storpublik särskilt på sommaren. Ta del av V75 tips inför travtävlingarna Att spela på V75 hör till upplevelsen för många som besöker tävlingarna eller följer loppen hemifrån via teven, datorn eller mobilen. För att få information om hästarnas chanser kan man ta del av V75 tips, där experter ger sina prognoser på hur det kommer att gå. Där går det att få tips om vilka lopp som är värda att ”spika” en ensam vinnare i och vilka lopp man bör gradera sig med flera hästar. Spelformen V75 har idag cirka 25 år på nacken och har blivit en av svenskarnas favoriter när det gäller spel. Oavsett om man analyserar startlistorna noggrant eller föredrar att tippa på sina favoritkuskar eller favorithästar, så kan spelet förhöja spänningen när starten går. Målet är att få 7 rätt, det vill säga gissa rätt vinnare i alla 7 loppen. Men vinst delas även ut till spelare som har 6 eller 5 rätt, fast en betydligt mindre andel av potten. Datumen att hålla koll på 2023 Inför det som kvarstår av 2023 kan vi som vanligt vänta ett fullspäckat travår. Sommaren innebär flera höjdpunkter, bland annat är det värt att nämna Elitloppshelgen på Solvalla den 27 och 28 maj. Närmare Vimmerby hittar vi bland annat Mantorp, beläget mellan Linköping och Mjölby, samt Kalmar. Inom cirka tre timmars bilfärd finns även Axevalla, mellan Skövde och Skara. För den som är beredd att åka lite längre, kanske för en sommarutflykt, har Åby i Göteborg, Halmstad samt Jägersro i Malmö flera V75-tävlingar. På Kalmars travbana är det Kalmarsundspokalen som lockar storpublik, den 25 juni. Det är också travbanans enda V75-dag under 2023. De småländska travbanorna Tingsryd och Vaggeryd har dessvärre inga V75-dagar under 2023, men även de mindre tävlingarna kan vara väl värda ett besök för att uppleva den gemytliga stämningen. Lista över årets V75 tävlingsdagar i Småland och södra Sverige: · 1 april – Åby (Paralympiatravet deltävling 1) · 15 april – Axevalla (Paralympia travet deltävling 3) · 22 april – Jägersro (Paralympiatravet deltävling 4) · 6 maj – Åby (Final Paralympiatravet, Drottning Silvias Pokal, Konung Gustaf V:s Pokal) · 3 juni – Mantorp (Ina Scots Ära) · 25 juni – Kalmar (Kalmarsundspokalen) · 6 juli – Halmstad (Sprintermästaren, Stosprintern) · 8 juli – Halmstad · 22–23 juli – Axevalla (Stochampionatet) · 25 juli – Jägersro (Hugo Åbergs Memorial) · 12 augusti – Åby (Åby Stora Pris) · 22 augusti – Jägersro (Uttagningar till derbyt) · 2–3 september – Jägersro · 30 september – Åby (SM-dagen) · 28 oktober – Jägersro (Müllers Memorial) · 25 november – Jägersro (Svensk Uppfödningslöpning) · 9 december – Åby (Legolas Minne) · 23 december – Mantorp (Uppesittarkväll) · 31 december – Axevalla (Sylvesterloppet)