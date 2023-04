Flera soliga dagar är att vänta under påskhelgen

Ett lättare snöfall drar under onsdagseftermiddagen in över södra Sverige men snöfallet mattas av under kvällen under natten mot torsdag.

Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI, berättar att molnigheten väntas minska i natt och att torsdagen bjuder på en del sol och varierad molnighet.

– Temperaturen på skärtorsdagen kan hamna på runt fem plusgrader och det är ingen direkt vind att prata om. Det väntas under torsdagskvällen bli mulet österifrån och det kanske kan passera någon by av regn eller snö under torsdag kväll/natten mot fredag. Det är lurigt och temperaturen väntas sjunka ner på minussidan så det kan vara bra att vara medveten om, säger Sofia Söderberg.

Oklart hur vädret blir på fredag

Vidare in på långfredagen är det mycket moln som dröjer kvar, i alla fall inledningsvis.

– På eftermiddagen ser det ut som att det kan spricka upp lite grann, men hur mycket är i nuläget svårbedömt. En del av prognosmaterialet säger att det ska vara kvar mycket moln hela dagen och en annan del säger att det ska spricka upp. Det kan tidvis vara mycket moln men att det också skulle kunna bli någon solglimt på eftermiddagen, säger Sofia Söderberg.

Invånarna i Kalmar län får räkna med runt fem plusgrader på långfredagen.

– Får inte solen komma åt och värma så mycket väntas temperaturen hamna på runt fem plusgrader. Får den istället mer utrymme kan vi få åtta plusgrader, säger Söderberg.

Högre temperaturer till helgen

Det ser ut som att påskafton, påskdagen och annandag påsk blir soliga dagar.

– Vi har inte alla detaljer på plats för lördag, söndag och måndag. Som det ser ut i det senaste materialet är det fortsatt varierande molnighet, vilket innebär att det periodvis kan passera en del moln men det periodvis kan bli utrymme för en del sol. Det är svårbedömt att säga när, var och hur men inget omfattande nederbördsområde väntas komma in. Det lär bli mellan fem och tio plusgrader i helgen. Får inte solen komma åt och värma så hamnar det på runt fem plusgrader men får solen mycket utrymme så är det upp mot tio plusgrader.

Sofia Söderberg sammanfattar påskvädret som ganska stillsamt med varierad molnighet, milda dagar och kalla nätter.

– Luften är fortfarande rätt så kylig i och med att det ser ut att bli kalla nätter. Är det en längre solig period och vindstilla så tror jag att man kan uppleva det som ganska behagligt när solen väl har värmt upp luften.