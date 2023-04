Vännernas svåra perioder möts i gemensam låt – ”Fått väldigt fin respons”

Vi träffas i Ken Kängströms musikstudio som han inrett i villans källare i Hultsfred. Det är här låten vuxit fram, som skildrar deras olika problem i livet.

– Det är första låten vi skapar ihop seriöst. Tidigare har vi bara lattjat och spelat ihop för att vi tycker det är kul, men det har aldrig blivit ett färdigt resultat, säger Kristoffer Rydstrand, eller Krille som han alltid kallas.

Världsartist i Hultsfred

De är barndomsvännerna som hängt ihop genom livet, från småskoleåldern då de båda grabbarna fann varandra. Det gemensamma musikintresset är en sak som flätat dem samman och numera bor båda i Hultsfred.

– Men vi har faktiskt aldrig haft ett band ihop, reflekterar Ken som blivit en världsartist i rollen som medkompositör till Joakim Brodén, sångare och låtskrivare i heavy metalbandet Sabaton, som erövrat scenerna långt utanför Sveriges gränser.

Sålt fyrdubbelt platina

Sex guldskivor har det blivit och rent av fyrdubbel platina med succéalbumet Carolus Rex som fått hedersplatsen på en väl synlig vägg i huset.

– Det är två helt skilda världar att skriva musik för dem, med fasta ramar och allt vad det innebär, jämfört med att få sitta så här med fria tyglar och skriva musik. När låten känns klar är den klar liksom, det är inga deadlines att förhålla sig till, säger Ken Kängström som också har ett eget band, Follow the Cipher som hela tiden ökar i popularitet med 270 000 unika lyssnare i månaden och med målet att snart passera en ny drömgräns – åtta miljoner lyssningar på Spotify för låten Winterfall.

”Gick hand i hand med ölen”

I musikvärlden hör det mer till regel än undantag att det dricks mycket alkohol, enligt Ken Kängström. Själv reflekterade han aldrig över att det var ett problem med alldeles för hög konsumtion av öl. Tills den dagen han insåg att alkoholen tagit överhand.

– Tänker jag tillbaka inser jag att jag har druckit mycket till och från, med vissa bättre och andra värre perioder ända sedan gymnasieåldern. Jag har alltid varit äventyrssökande och valde Rock´n´roll-livet som gick hand i hand med ölen, säger Ken Kängström, som valt att vara helt öppen med sina problem.

Tanken på sonen avgörande

Vändningen kom för knappa året sedan. Sonen har haft en stor betydande roll, tanken på honom fick Ken att känna att ”nu fick det vara nog”.

– I samråd med nära och kära bestämde jag mig för att lägga in mig i Västervik en vecka. Där tog de väl hand om mig, mitt alkoholsug och ångest. Det kändes förstås läskigt innan jag gick in genom dörren, man vet ju aldrig vad som väntar, men nu vill jag avdramatisera hela grejen med att lägga in sig.

– Det är många som dricker lika mycket som jag, men de har valt att inte se det som ett problem. Jag är glad över att det varit en rak väg för mig. Nu har jag varit alkoholfri i tio månader, utan att ha fått något återfall. Jag har alltid varit envis, det har jag varit med råge i det här fallet. Min son har gjort det lättare för mig att hålla mig borta från alkoholen och jag är tacksam för att det gått så bra. Jag känner mig stark.

Förlorade sin pappa

Stark kände sig däremot inte vännen Krille Rydstrand när hans pappa var allvarligt sjuk under en längre tid och till slut gick bort för ett år sedan.

– Det var väldigt långdraget och jag hade det väldigt jobbigt under den tiden, det var många tunga saker att gå igenom.

Två vänner – två helt skilda problem, men ändå en beröringspunkt i att komma stark ur det.

Blev som en bearbetning

Så en gång när Ken och Krille satt med sina gitarrer i studion började en låt växa fram, det var egentligen aldrig tanken.

Det färdiga resultatet ”Hjärta av stål” beskriver deras svåra stunder i livet och deras olika problem, att gå en kamp mot alkoholen och att förlora en person som står en nära, som Krille känner kan appliceras på vem som egentligen.

– Jag känner att det blev som en hyllningssång till pappa och i båda våra fall blev låtskrivandet som en bearbetning av det vi båda gått igenom, säger Krille.

Sandra Näslund har en viktig roll

Sandra Näslund ringdes in som gästsångerska och hon har fått som en berättarroll, där hon knyter samman första halvan av låten där Ken beskriver sitt problem, med den andra där Krille sätter ord på sitt.

– Hon gör det fantastiskt bra och är en stor del av låtens helhet. Hon har som en moderskänsla i sin sång när hon knyter ihop våra historier till en. Utan henne hade det försvunnit en god bit av låten.

Ken och Krille har släppt låten lite blygsamt på Facebook och den är på väg ut på alla digitala plattforma inom det närmaste.

Vad har ni fått för reaktioner på låten?

– Det är lite förvånande faktiskt hur många som hört den lokalt. Den har fått mer spridning än vi kunde tänka oss, redan innan den släpps bredare, säger Ken.

– Vi får ändå säga att låten fått väldigt fin respons. Det är mycket folk som gett fina kommentarer, som att de blir väldigt berörda av den, säger Krille. Det var ju lite det vi ville.

Låten kan du lyssna på här: