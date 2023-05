Elnätspriserna stiger kraftigt – så skiljer det sig åt i länet

Nils Holgerssonrapporten, som brukar komma på hösten, jämför kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp i landets samtliga kommuner.

Nu släpper man en delrapport som handlar om elpriser. Efter en period med relativt stabila elnätspriser stiger priserna igen med nästan tio procent över hela Sverige.

Skillnaderna är dock fortsatt stora och det skiljer drygt 3 500 kronor per lägenhet och år mellan landets dyraste och billigaste kommun. Dyrast är det i Timrå och billigast i Mölndal.

Högst i Hultsfred, lägst i Västervik

Kartläggningen från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan landets olika kommuner och hur de stora privata elnätsföretagen har agerat. Eon har höjt sina priser med mellan 19 och 23 procent medan Ellevio har höjt sina priser med mellan fem och 14 procent. Vattenfalls priser har överlag sänkts med några procent.

Idag släpps Nils Holgersson-rapporten som jämför kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp i landets kommuner.

I Kalmar län är skillnaderna vad gäller elnätspriserna också relativt stora. Högst är de i Hultsfred med 132,2 öre per kilowattimme och lägst i Västervik med 95,4 öre per kilowattimme.

Kostnaden i Hultsfreds kommun är 4 364 kronor per lägenhet och år medan det är 3 147 kronor i Västerviks kommun. Elnätspriserna är därmed 39 procent högre i Hultsfred jämfört med Västervik.

Så ser det ut i Kalmar och Vimmerby

Förändringen jämfört med 2022 är 20,2 procent i Hultsfreds kommun och 5,3 procent i Västerviks kommun. Men även Kalmar och Vimmerby kommun sticker ut. I Kalmar ligger det på 110,1 öre per kilowattimme och i Vimmerby 111 öre per kilowattimme. Där är förändringarna 29,7 procent respektive 19,5 procent. Per lägenhet och år motsvarar det 3 622 kronor respektive 3 662 kronor.

Medel i riket är 3 459 kronor och medel i länet är 3 873 kronor.

– Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade. Med bakgrund av detta och den kommande perioden för reglering av elnätsintäkter ser vi att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de olika skillnaderna. Den skärpning som Energimarknadsinspektionen införde för förra perioden var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar arbetet vidare för att ytterligare förstärka kundperspektivet, säger Nils Holgerssongruppens ordförande Louise Wall.

Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag.