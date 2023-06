Nytt tungt uppdrag för Ann-Louice från Tuna: "Känns väldigt hedrande"

Ann-Louice Dahlgren, bördig från Vimmerby kommun och med sommarställe i Hultsfreds kommun, kan lägga till ytterligare ett ärofyllt uppdrag på sitt cv. Nyligen utsågs hon nämligen till ordförande för The International Women´s Club of Stockholm (IWC). – Det känns jättekul och förstås väldigt hedrande, säger hon.

För närvarande jobbar hon för Kreativa Europa, EU:s flaggskeppsprogram för kulturella och kreativa sektorer, där Kulturrådet tillsammans med Filminstitutets är Sveriges kontaktkontor. Ann-Louice Dahlgren, uppvuxen i Tuna, som flyttade via Storbritannien och Tyskland till Stockholm och efter en sejour på 15 år i Rom är tillbaka till Stockholm, har en minst sagt diger bakgrund som innefattar allt från jobb på SVT till projektledning i egna bolaget.

Under åren i Rom arbetade hon bland annat med kulturfrågor på svenska ambassaden.

Nästa uppdrag på Ann-Louice Dahlgrens imponerande meritlista erhöll hon nyligen, då hon utsågs till styrelseordförande för The International Women´s Club of Stockholm (IWC).

80 föreningar i 40 länder

IWC grundades 1961 och är en oberoende social klubb med mottot ”Friendship and Goodwill To All”. Klubbens primära syfte är att välkomna kvinnor som nyligen anlänt till Stockholm och ge dem en plattform för att knyta an och skapa nätverk bland både utländska och lokala sällskap.

– Vi samlar kvinnor i alla åldrar och nationaliteter som bor i Stockholm med omnejd. IWC är en organisation med ett nätverk över hela världen, vi finns med 80 föreningar i 40 länder. Här i Stockholm har vi 300 medlemmar som representerar 72 nationaliteter, berättar Ann-Louice Dahgren, som själv var medlem i IWC när hon bodde i Rom.

– Det är ett bra sätt att skaffa sig nätverk, både socialt och professionellt – en plats där man kan få svar på sina frågor och bygga relationer.

Alla kvinnliga ambassadörer

För att få bli medlem i IWC måste man leva upp till ett antal kriterier. Att vara kvinna är så klart grundläggande, men sedan måste man också ha bott utomlands i minst tio år och inte varit tillbaka i hemlandet under de tre senaste åren.

– I klubben i Stockholm finns det många kvinnor som är yrkesverksamma i utländska bolag representerade här, men exempelvis är också alla kvinnliga ambassadörer i Sverige medlemmar.

– Vi jobbar en hel del med olika kvinnorättsfrågor, men arrangerar också föreläsningar och andra aktiviteter som ska syfta till att lära känna sin nya stad och sitt nya land. Kulturen är en viktig del i vår organisation, berättar Ann-Louice.

"Förstås väldigt hedrande"

Sitt mångåriga engagemang i flera internationella organisationer tror Ann-Louice bidrog till att hon fick förfrågan om att bli ny ordförande för IWC i Stockholm.

– I vår organisation handlar det mycket om att hitta synergier mellan olika organisationer och på så sätt skapa möjligheter för våra medlemmar. Utöver det har vi också insamlingsprojekt, där vi aktivt tar ställning i frågor. I och med att våra medlemmar kommer med så många olika bakgrunder, har vi stor möjlighet att utnyttja det till nätverkande både i yrkeslivet och privat.

Hur var det att få förfrågan?

– Det känns jättekul och förstås väldigt hedrande att få kliva in. Man väljs ett år i taget, och förhoppningsvis sköter jag mig så jag får stanna en tid. Haha. Det är ganska mycket jobb förenat med styrelseordförandeskapet, och allt arbete sker ideellt, men det gör samtidigt att jag kan jobba vidare på mitt ”vanliga” jobb och kanske också att man brinner lite extra för det här uppdraget.

Hur mycket kontakt har du med hembygden i Småland?

– Jag är ju uppvuxen i Tuna, gick högstadiet i Vimmerby och gymnasiet i Hultsfred. Sedan flyttade jag till Stockholm, så jag har ju varit därifrån en tid. Men jag har fortfarande många vänner kvar i hemtrakterna som jag har kontakt med. Sedan har jag kvar min mammas gamla hus i Tuna, och dit åker jag så ofta jag kan.