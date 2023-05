Många kom till kyrkan efter dödsolyckan: "Flera ville visa sitt deltagande"

Vår tidning talar med Magnus Carlsson när han precis ska låsa kyrkan efter en omvälvande dag. Efter beskedet om att de tre kvinnor som omkommit i gårdagens olycka var hemmahörande i Vimmerby valde Vimmerby pastorat att öppna kyrkan för sörjande och andra som ville visa sitt deltagande i sorgen efter de tre kvinnornas död.

– Det är många ljus som har tänts under dagen. En del har brunnit ut och en del kommer vi tända igen imorgon. Jag har pratat med prästen och det har varit ett flertal personer där i dag, både personer som är nära till de som har avlidit och andra som bara ville sitt medlidande. Det började komma folk så fort vi gick ut med meddelandet via er och via vår hemsida, säger Magnus Carlsson, ordförande i kyrkorådet.

Magnus Carlsson säger att det var svårt att veta innan beslutet om det skulle finnas ett behov eller inte.

– Det här visar att det var meningsfullt att vi tog det här beslutet. Jag gick in och tog beslutet och som väl var hade vi några som kunde disponera om sina arbetsuppgifter just i dag. Folk ville verkligen gå in och visa sitt deltagande även om man inte kände dem och även nära vänner till de som omkommit ville tända ett ljus. Det visar att kyrkan har en viktig uppgift mitt i stan.

Fortsätter hålla öppet

Kyrkan kommer hålla öppet även under torsdag, fredag och lördag.

– Det är en del andra arrangemang också, men vi tror att det finns ett behov av att hålla öppet. Nyheten sprids mer och mer och jag måste säga att media här speglar det väldigt bra. Nu är kyrkan öppen och ljus finns om man vill komma hit.