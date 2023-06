Gänget bakom succépoddarna letar berättelser till ”sommarprat” med vanliga människor

Med flera succépoddar i bagaget har gänget bakom poddarna ”Hur kan vi?” , ”Björn & Navid” och “Alex coachar en människa” ett nytt projekt på gång. Victoria Johansson, 33, ursprungligen från Vimmerby, är en del i produktionsbolaget som nu satsar på ett komplement till Sommar i P1.

– Syftet är att lyfta fram vanliga och okända människors livsberättelser. Det finns en tendens att stora tidningar, radiokanaler och poddar lyfter fram etablerade profiler med bas i de större städerna. Vi tänkte att ”Vad fasen, vi borde hitta folkets berättelser”. Vi tappar så mycket guld runt om i landet när vi bara låter samma röster berätta om sina liv gång på gång, förklarar Victoria när vår tidning når henne.

Sedan sex år tillbaka arbetar Victoria som poddproducent och projektledare. Att hon kom in på den banan var inte något hon planerat när hon 2009 tog studenten från estetprogrammet vid Hultsfreds gymnasium och lämnade Vimmerby för Jönköping och senare Helsingborg. Efter några år i reklambranschen fick hon via vänner höra att Navid Modiri sökte en poddproducent till podden Björn & Navid, och på den vägen är det.

Navid och Victoria har nu blivit ett radarpar i poddbranschen och tillsammans med Joel Ström och Karl Doorali Westher driver de produktionsbolaget som senast arbetat med podden ”Hur kan vi?”.

Söker berättelser till tolv avsnitt

Där var också i den numera avslutade podden “Hur kan vi?” som idén till “Folkets berättelser” föddes. I ett avsnitt diskuterades det att det ofta är just redan kända människor som oftast har koppling till storstäder som lyfts fram igen och igen och att det borde finnas ett program som lyfter fram folkets berättelser. När podden i början av 2023 lades ned hörde lyssnaren Rickard Andersson av sig och påminde om idén.

– Rickard var den som initierade projektet. Han hörde av sig och sa ”Kör folkets berättelse nu!”. Nu är han med i projektet och det känns väldigt fint.

Tanken är att gänget ska hitta tolv berättelser som de sedan producerar och sänder under slutet av sommaren. Via sin hemsida samlar “Folkets Berättelser” nu både in ekonomiska medel för att ro projektet i hamn och förslag på berättelser som ska få höras i första säsongen.

– Det behöver inte vara en överdrivet dramatisk eller jätteomvälvande berättelse. Vi har till exempel sagt att det vore häftigt att till exempel lyssna på en kvinna som bott i skogen länge med sina djur. Vad har hon lärt sig av livet och hur ser saker ut från hennes perspektiv? Eller en bonde, fiskare, skogsarbetare, pensionär eller hemlös, spånar Victoria.

Det går bra att nominera sig själv eller någon annan med en intressant berättelse, eller som Victoria föreslår berätta en avliden släktings livsöde efter att denne har gått bort.

Vill vara ett komplement

Victoria är noga med att påpeka att de inte är kritiska eller vill konkurrera med program som Sommar i P1, men vill att fler röster ska få höras.

– Det är jättefint att höra om människors berättelser i Sommar i P1 och det är inte något vi vill ta bort, tvärtom. Vi lyssnar själva på och uppmuntrar människor att lyssna på de fantastiska berättelser som lyfts fram där. Vi vill snarare vara ett komplement. Vi brinner för människor och berättelser. Vi tror att att vi kan lära oss att leva bättre tillsammans i Sverige om vi verkligen får lära känna varandra. I de tidigare poddarna vi har producerat har samtalet varit i fokus och nu är det samlevnad: Hur kan vi leva tillsammans i Sverige om vi inte lyssnar på fler människors livsöden, perspektiv och berättelser?

Vad hoppas du hitta för berättelser från dina hemtrakter?

– Det känns så fint att få sprida det här till Vimmerby . Det finns så många fina berättelser och just Vimmerby har ju sin magiska historia med Astrid Lindgren, Thomas Ravelli och andra intressanta karaktärer. Det ska bli spännande att lära känna folket där på en ännu djupare nivå och det hade varit så fint att få in berättelser både från äldre och yngre!

Förhoppningen är att projektet ska bli större än de tolv avsnitten som planeras i sommar.

– Planen är att vi forstätter efter att vi sänt de förstas tolv avsnitten. Det här är ett långsiktigt projekt. Vi vill utveckla en smart metodik och samarbeta för att tillsammans med andra uppmuntra fler människor att inse att de har något att berätta. Vi vill besöka äldreboenden, skolor, åka runt i Sverige och lyssna på de många människornas berättelser. Det görs inte över en sommar. Det görs inte över ett år. Det är ett nytt sätt att tänka och se på Sverige. Det är inkludering på riktigt.

Podden kommer att finnas på de vanliga poddplattformarna från och med slutet av sommaren.