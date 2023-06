"Skönsång" i fullproppad kyrka: Se Jonas kärleksfulla hyllning till sina elever

I tre år har Jonas ”Filluppen” Karlsson jobbat som resurs i den klass som går ut sexan i Södra Vi skola, och som han nu ska skiljas från.

Ibland får Jonas också en del galna men otroligt roliga idéer. Som att sjunga a capella inför en fullsatt kyrka på skolavslutningen, till exempel. När man dessutom inte alls kan sjunga, för att använda hans egna ord.

– Jag vet inte riktigt var tanken kom ifrån. Jag fick bara en fix idé som började gro i mitt huvud. Mitt i allt kom jag på att jag ju inte kan sjunga, men jag tänkte att jag tränar in en låt och kör om jag får feeling, och under de sista veckorna bestämde jag mig, berättar Jonas.

Fullsatt kyrka

Vid torsdagens skolavslutning var Södra Vi kyrka proppfull till absolut sista plats. Och det var inte många ögon som var torra efter Jonas hyllningssång till sina elever.

Visst, basen i hans röst hade kanske mått bättre utan alla taktiska skrik under fotbollsmatchen mellan eleverna och personalen tidigare samma dag, och alla toner kanske inte satt helt klockrent om vi ska vara ärliga, men budskapet och kärleken till sina elever gick inte att ta miste på.

– Att kyrkan var full kändes bara bra, då var det som att sjunga till en massa i stället. Det hade varit värre med bara ett fåtal personer. Det blev ju till och med allsång, och lite förvånande var det barnen som drog i gång den. Jag trodde inte att de skulle känna igen 90-talslåten, men den kanske går på TikTok, säger Jonas.

Väntar på anbud

Låten som Jonas hade tränat in var Backstreet Boys gamla monsterhit från 1999 I Want It That Way. Varför det blev just den förklarar han så här:

– Texten, framför allt versen, kändes så klockren i känslan från mig till mina elever. Dessutom har jag haft musiklektioner med dem om musikens olika årtionden, och även om de trodde att jag gillade äldre musik så är jag en 90-talskille.

Och du valde att sjunga den a capella?

– Låten passar bra till det. Och eftersom jag inte kan sjunga så hade det säkert låtit förskräckligt med finstämda instrument till, säger Jonas och skrattar.

Hur ser din framtida musikkarriär ut?

– Jag och min kompis Mange brukar sjunga en trudelutt när vi åker på vår årliga hälsoresa, och det kanske stannar där. Men visst, allt beror på de anbud som dyker upp nu.