Dackarna vs. Lejonen

Dackarna vs. Lejonen 19:00

Djursdala SK vs. IFK Tuna

Djursdala SK vs. IFK Tuna 19:00

Dackarna vs. Rospiggarna

Dackarna vs. Rospiggarna 19:00

IFK Tuna vs. Ankarsrums IS

IFK Tuna vs. Ankarsrums IS 16:00