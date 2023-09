Längtar du efter hösten? Sorry, nu kommer sommaren tillbaka!

Visst märker vi att hösten är i antågande. Det blir mörkare på kvällarna och temperaturen sjunker. Men nästa vecka ser sommaren ut att göra ett återtåg till norra Kalmar län.

Enligt SMHI:s prognos inleds veckan med temperaturer på knappa 20 grader och lite molnigt, men i mitten av veckan räknar man med sol och temperaturer som lokalt kan kliva upp emot 25 grader. Varmast spås det bli under onsdagen och torsdagen.

Högtryck på väg in

– Vi har ett högtryck på väg in som för med sig varm luft och som berör era trakter i norra Kalmar län. Högtrycket kommer in under natten mot måndagen och temperaturmässigt kulminerar det under onsdagen och torsdagen. Allra högst temperaturer kan vi nog räkna med utåt kusten vid Västervikstrakten, men som det ser ut nu kommer det ligga på 20-23 grader i hela Kalmar län under de dagarna, berättar Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Är det den sista sucken av sommaren vi hör nu?

– Det är svårt att säga. I huvudsak gör vi bara prognoser på tio dygn, så den vi har nu sträcker sig fram till nästa söndag. Visst avlöser svalare luft efter att högtrycket drar bort i slutet av nästa vecka, men vi har ju uttryck som brittsommar och det är inte ovanligt med varma dagar en bit in i oktober. Jag tycker inte man ska ge upp hoppet.