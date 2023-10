Experten: Skador för miljardbelopp efter ovädret Hans

I augusti drog ovädret Hans in över flera delar av Sverige och orsakade stor förödelse. De fem största försäkringsföretagen har hittills fått in närmare 8 400 skadeanmälningar avseende försäkrad egendom, uppger branschorganisationen Svensk Försäkring i ett pressmeddelande.

Ovädret har framför allt orsakat översvämningsskador (60 procent av de anmälda skadorna), men också skador orsakade av storm. 87 procent av de anmälda skadorna rör konsumentförsäkringar såsom hem-, villa- och fritidsförsäkringar. Det är alltså främst konsumenter som drabbats.

Försäkrings­företagen har preliminärt uppskattat kostnaderna till omkring 300 miljoner kronor hittills, men kostnaderna förväntas öka rejält allteftersom företagen får mer information om omfattningen av varje skada.

En miljard kronor

– När så här omfattande oväder drar in över Sverige resulterar det nästan alltid i stora skadebelopp. Vi vet av tidigare oväder att slutnotan många gånger blir avsevärt större än den preliminära bedömningen. Att ovädret Hans därför kommer sluta på uppskattningsvis en miljard kronor vågar vi nog säga redan nu, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Senast som en enskild väderrelaterad händelse ledde till höga skadekostnader var efter de skyfall som ägde rum i Gävle under augusti 2021. Då betalade försäkringsföretagen ut 1,6 miljarder kronor i försäkringsersättningar för de skador som uppstått. När Svensk Försäkring samlade in uppgifter om preliminära skadekostnader i ett tidigt skede uppskattades skadekostnaderna till knappt 500 miljoner kronor. Antalet skadeanmälningar som hade kommit in till försäkringsföretagen ett par veckor efter skyfallen i Gävle var då runt 7 000, det vill säga något färre än antalet anmälningar som hittills kommit in efter ovädret Hans.