Vimmerbypolitikern har tagit sig till Jordanien: "Allt har gått bra"

Resan till Västbanken blev inte alls vad Mustafa Badran hade tänkt sig. Vimmerbybon, som är aktiv för Socialdemokraterna lokalt, åkte tillsammans med sin fru Basema till Tulkarm på Västbanken för att fira ett bröllop med släkten.

Men resan blev inte alls som man hade tänkt sig.

Efter att Hamas angrep Israel förra helgen har Israel förklarat krig mot terrorgruppen. Mängder av israelser och palestinier har redan dött i konflikten.

– Vi är inte nära Gaza, men situationen är inte bra här heller. Vad ska man säga? Vi hör mycket skottlossning och speciellt under nätterna. Vi är oroliga för att inte komma hem. Gränsen mellan Jordanien och Västbanken är stängd och vi vill åka härifrån så fort som det bara är möjligt. Vi är väldigt rädda. Folket som bor här är rätt vana och de har ingen möjlighet att tänka på en annan situation eller jämföra med något annat. Vi är inte vana vid det här och just nu isolerar vi oss. Vi är bara inomhus och går omkring i det lilla område där vi befinner oss. Jag är inte van vid det här och det är något jag inte vill vara med om. Det är alldeles för mycket och vi börjar må väldigt dåligt över situationen. Min fru är skakad och rädd. Det är som att vi sitter i ett fängelse. Efter kriget mellan Hamas och Israel kan ingen komma in eller ut, berättade Mustafa Badran över telefon för vår tidning.

Vill bara hem

Då var det enda han ville att komma hem till Vimmerby och Sverige, där han bott i över 30 år.

– Vi vill verkligen bara hitta ett sätt att ta oss till Jordanien och sedan vidare till Sverige. Vi vill bara komma hem.

Nu har lugnande besked kommit. Mustafa och Basema har tagit sig till Jordanien.

"Vi är nu i Jordanien och allt har gått bra för oss", skriver Mustafa Badran i ett meddelande.

På torsdag går flyget hem till Sverige.