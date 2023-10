Flera drabbade av strömavbrott i norra länet – så är läget

I Vimmerby är 45 hushåll drabbade och i Västervik 165. Det handlar om ett område öster om Frödinge, ett område i södra delen av skärgården i Västervik och ett annat område i skärgården i höjd med Gamleby. Det här var de aktuella siffrorna vid 07.45-tiden.

Vid 09.15-tiden är 26 hushåll i Vimmerby kommun drabbat.

"Nu har vi lokaliserat det område i elnätet som orsakat avbrottet, men eftersom ledningen som ska felsökas är väldigt lång så pågår just nu arbete med att gå längs med ledningen för att hitta felet. Detta patrulleringsarbete är omfattande och kan dra ut på tiden, men våra tekniker jobbar så säkert och effektivt de kan”, skriver Eon.

När det gäller området kring skärgården i Västervik har Eon avbrutit arbetet i fält med hänsyn till säkerheten. Under morgondagen fortsätter arbetet. Det rör en handfull personer.

När det gäller området kring Gamleby, där drygt 100 hushåll är utan ström, skriver Eon så här:

”Vi har påbörjat felsökningen och gör just nu omkopplingar för att lokalisera felet och under tiden kan strömmen komma och gå. Omkopplingarna kan innebära att vissa av er får tillbaka strömmen innan vi hittat felstället. Vi kommer uppdatera med en prognos för när samtliga kunder kan få tillbaka strömmen, så snart vi har ringat in var felet är”, skriver Eon.

I Hultsfreds kommun är ett par hushåll drabbat. Där dröjer det också till morgondagen innan Eon påbörjar sökarbetet till följd av säkerhetsskäl.