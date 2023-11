Folkbildaren krisföreläste i Vimmerby: "Aldrig varit så beroende av varandra"

Rådhuset var platsen och åhörarna många när poddaren och folkbildaren Patrick Sellman höll enföreläsning om samhällsberedskap och kriser på onsdagskvällen. Han hade bjudits in av Daniel Hägerby som är energi och klimatrådgivare i regionen.

– Det har blivit mycket föreläsningar nu. Fyra stycken på två dagar, skrattade Patrick när han inledde föreläsningen.

För många är han känd som ”preppare”, alltså någon som är intresserad av att förbereda sig för stora samhällskriser, krig eller katastrofer. Själv är han inte så förtjust i det ordet.

Patrick är även känd som biodlare och småbrukare och har medverkat i Bitta och Kalle Zackaris SVT-program ”Hjälp vi har köpt en bondgård”. Med Kalle har han även en kommande podcast kallad ”I väntan på katastrofen”.

Beredskap och energi

Temat för kvällens föreläsning var samhället och hur vi tillsammans ska kunna leva med förändringar i levnadsförhållanden. Han frågade vilka som visste hur mycket en liter diesel krävdes om ersättning i tung, manuell arbetstid.

Svaret är två dagar och i kilokalorier kanske personen som utför det behöver 3000 till 4000. Det kanske går bra i några dagar eller veckor men om många under lång tid skulle behöva byta motorfordon och maskiner mot muskelarbete och cykel skulle det förändra samhället ordentligt.

Är vi redo för en förskjutning av levnadsvillkoren samtidigt som samhällsviktiga grupper som renhållningsarbetare, sjukhuspersonal, polis och sjöräddning måstekoncentrera sig på sina arbetsuppgifter?

Som officer under sista åren av kalla kriget levde han i ett samhälle som i mångt och mycket var byggt för att klara flera år av ändrade levnadsvillkor med lager av olja och förnödenheter, ett femtiotal fältsjukhus redo att tas i bruk och kanske framför allt – framtagna planer på riksnivå, regional och kommunal nivå kring hur matförsörjning, energiförsörjning och renhållning skulle fungera under ett krig eller isolation som under världskrigen.

Som exempel tog han upp att man så sent som till mitten av 90-talet fortfarande hade beredskapslok placerade runt om i Sverige. Det vill säga ånglok och personal för att använda dem om el och diesel skulle bli akuta bristvaror.

Maten reser långt

Patrick tog upp två viktiga paradoxer som vi nu lever i. Den första är att även om våra matbutiker har ett stort utbud till ganska låga priser så behövs det leverantörssystem som fungerar. Tanken med moderna affärer är att ha ett konstant flöde av beställningar och att hyllan i butiken är lagret. Han räknade att en hyggligt stor ICA-butik skulle bli tom på mat på tre dagar på normalkonsumtionsnivå. Vid en kris då folk hamstrar går det fortare.

Så trots att vi har tillgång till mycket mat för stunden så är paradoxen att den tillverkas långt borta. Det finns inte många lokala bagerier, föreningsmejerier eller slakterier som skulle kunna ta hand om råvarorna om vi ens kunde producera dem.

Är vi redo att samarbeta?

Paradox två handlar om våra kunskaper och vilja att ställa upp för varandra.

– Nu är vi upplärda att man ska köra sitt eget race. Satsa på sig själv, enligt Patrick. Våra utbildningar och yrkeskunskaper är snäva. Man kan det man utbildats till.

Som exempel tog han upp en konversation han hade med en kvinna runt 35 år under inspelningarna av ”Hjälp vi har köpt en bondgård”.

– Hon sa, ”vi i min generation kan ju ingenting, köper vi en Billyhylla ringer vi en firma som monterar ihop den”. Så trots att vi aldrig varit så självständiga och kunnat isolera oss om vi velat så har vi heller aldrig varit så beroende av varandra som nu.

Patrick påpekade vikten av att all beredskap börjar i hushållet. Speciellt attityden och samarbetsviljan. Är familjen redo att pappa eller mamma måste vara iväg under lång tid?

Stefan Härnström