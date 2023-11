Låt oss fira far tillsammans – skicka in din bild och hälsning

Första söndagen i november firas Fars dag här i Sverige, men också i Norge, Finland, Island och Estland. En tradition som har sitt ursprung i 1910-talets USA.

Nu tänker man ju gärna på far årets alla dagar, men kanske gör du det lite extra just den här dagen. Oavsett om det är din far, dina barns far eller varför inte svärfar – ta din chans att fira far helt enkelt på våra fyra sajter.

Hälsningar har börjat droppa in, men vi vill förstås ha fler. Skicka in en bild med namn, bostadsort och gärna också en liten hälsning.

Bild och text kan du skicka till antingen redaktion@dagensvimmerby.se eller någon av våra fyra olika Messengerkonton, Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik och Dagens Kalmar.