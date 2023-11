Kvinnojouren vill börja stötta brottsoffer – hoppas få med kommunerna på idén

Frågan aktualiserades i samband med att Brottsofferjouren i norra Kalmar län lade ner sin verksamhet i brist på styrelsemedlemmar och stödpersoner vid årsskiftet.

– Vi fick tidigt frågan om vi ville ta över den delen av verksamheten, säger Elaine Sanches, som direkt var positiv till idén.

I synnerhet som det redan finns sådan kombinerad jourverksamhet på andra håll i landet. Så tanken är att inhämta erfarenheter från Ystads jour, där det funnits en kombinerad jour i fem kommuner sedan 1991.

Presenterat förslaget

Förslaget har presenterats för både Hultsfreds och Vimmerby kommun, som man hoppas ska ställa sig positiva till förändringen.

– Vi hoppas de vill fortsätta ställa nödvändiga ekonomiska resurser till vårt förfogade. Den tidigare brottsofferverksamheten fick fyra kronor per invånare i kommunerna, Hultsfred, Vimmerby och Västervik, som också omfattas.

Hur har stödet varit från kommunerna så här långt?

– Vi har blivit väldigt bra bemötta och då kände vi att vi vill gå vidare med förslaget, så vi har skickat dem underlag för att visa att vi är kapabla att slå ihop den här verksamheten med Kvinnojouren, säger Elaine Sanches som räknar med att hantera även brottsofferärenden inom sin heltidstjänst. Under förutsättning att det finns tillräckligt många stödpersoner i jouren.

– Kicki Henningsson och Karin Andrea Bittner, som har lång erfarenhet från Brottsofferjouren, har erbjudit sig att hjälpa oss på olika sätt vid igångsättningen.

Två jourer slogs samman

Den här delen av verksamheten har skötts av Brottsofferjouren i södra Kalmar län sedan årsskiftet.

I ett brev till kommunerna skriver man: ”Erfarenheter har visat att brottsoffer inte söker sig till brottsofferjourer som inte finns lokalt, det gäller både vid gjord polisanmälan och innan. Det som en lokal jour har utvecklat under lång tid med god person- och lokalkännedom går förlorat om ärendena ska skötas per telefon eller via datorn.”

– Nu håller jag tummarna för att vi ska få ta över den här verksamheten. Vi trycker på vikten av att kunna erbjuda stöd och hjälp på nära håll, så vi är beredda att kämpa och vill inte ge upp, utan vi hoppas få med oss kommunerna på de tankarna.