Ingen riktig snösmocka i sikte – så ser länets väderprognos ut

Temperaturerna har krupit nedåt under de senaste dagarna och nu ger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen en prognos för det kommande vädret i Kalmar län. Foto: MostPhotos

Vädret har slagit om den här veckan och det föll snö under onsdagskvällen. Det fortsätter vara kallt och falla nederbörd över Kalmar län men det finns ingen riktig snösmocka i sikte.

Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI, berättar att det är ett nederbördsområde som dominerar dagens värde i södra Götaland.

– För Kalmar län kan jag höfta med norra och södra halvan. I söder blir det framför allt nederbörd i form av regn, kanske övergående i blötsnö. I norr är det inte lika intensivt som i söder, men det är framför allt nederbörd i form av snö eller blötsnö, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Att det övergår från regn till blötsnö har att göra med intensiteten på nederbörden, enligt Erik Höjgård-Olsen.

– Intensivt regn eller snöfall brukar ha effekten att det själv hjälper till att kyla av luften i samband med avdunstning av den här nederbörden. Om nederbörden förväntas falla som regn och det är intensiv nederbörd som faller så ger det en extra skjuts till avkylning av luften och då övergår nederbördsformen från regn till blötsnö.

Klart väder och plusgrader på lördag

Nederbörden kommer mattas av under eftermiddagen/kvällen på torsdagen.

– Det kan tidvis bestå men då i avmattad form. Under morgondagen skulle det kunna falla några droppar ner över Kalmar stad, kanske även upp mot Vimmerby och Västervik. Det är inte alls samma mängd eller intensitet som vi upplever i dag utan det kommer mattas av från och med i eftermiddag/kväll.

Hur ser helgens väder ut?

– Tidigt lördag morgon kommer det ske en uppklarning över hela länet och det blir en hel del novembersol. Det blir klart väder och ett par plusgrader på lördag.

När tror du att det kan komma en rejäl snösmocka?

– En riktig snösmocka ser jag inte just nu, men jag ser däremot ett nytt intensivt nederbördsområde som passerar under söndagsdygnet. Man kan säga att det är en favorit i repris med koppling till dagens väder och då är det hela Götaland som berörs. Det blir inledningsvis regn, men från lunchtid på söndag övergår det i blötsnö. Det är mycket på grund av att det lär falla ganska intensiv nederbörd. Även om det övergår i blötsnö så lär det inte lägga sig utan det övergår nog återigen i regn under natten mot måndag. Det kanske blir en snösmocka när den här blötsnön faller, men det är inte direkt någon snösmocka som består.

Det finns ingen klar och tydlig prognos för hur nästa veckas väder blir.

– Det blir i lite mer luddiga uttryck. Det är fortsatt ostadigt väder som väntas bakom det här lågtrycket och även mycket moln. Det är inte direkt några tendenser till tydlig uppklarning, men luckor i molntäcket ska man aldrig utesluta.