Nu försvinner snön – chansen finns till en vit jul: ”Ge inte upp hoppet”

Efter senaste tidens kyla väntar nu ett omslag i vädret eftersom en varmfront passerar österut över landet.

Linus Karlsson, meteorolog på SMHI, berättar att mildare luft letar sig in över hela Sverige mot veckoslutet. I morgon, lördag, gör mildluften entré på riktigt.

– Vi har plusgrader att vänta under helgen. Det skulle kunna vara någon regnskur som passerar under morgonen och förmiddagen på lördagen, annars ser det ut som att det blir fuktigt och disigt på många platser. På lördag blir det liknande väder med sju-åtta plusgrader och tidvis regn kan förekomma under söndagen, säger Linus Karlsson,

Snötäcket i Kalmar län kommer smälta bort till följd av att varmare luft drar in över landet.

– Det ser ut som att det kommer täras en hel del på snötäcket som ligger med tanke på både regn och plusgrader under kommande dagar. Vi kan till och med få barmark efter helgen. Plusgraderna hänger kvar i början nästa vecka, både måndag och tisdag, säger Linus Karlsson.

Hoppet lever om en vit jul

Detaljerna i vädret för sista veckan innan jul är svårbedömda. Efter en mildare period tror SMHI att det blir något kallare framåt julhelgen.

– När vi kommer in mot andra halvan av nästa vecka ser det ut som att vi återigen skulle kunna få ner lite kallare luft. För Kalmar läns del innebär det kanske att vi ligger omkring nollstrecket rent temperaturmässigt. Det är en bra bit fram i prognosen och detta blir helt beroende på hur lågtrycken kommer att passera över landet och hur det blir med utvecklingen av kallare luft och nederbördsområden när vi tittar framåt julafton, säger Karlsson.

Ser du någon snö i den kommande tiodygnsprognosen?

– Det finns detaljer som är väldigt svåra att säga någonting om. Ser man på nuvarande prognoser finns det nog förutsättningar för att det kan vara snöflingor som kan singla ner om vi har ett nederbördsområde i området. Det är svårt att säga var nederbördsområdena kan tänkas ligga när vi kommer in till den halvan av veckan.

Hur ser du på chanserna för en vit jul i Kalmar län?

– Om man nu hoppas på en vit jul kan jag säga att man inte ska ge upp hoppet. Det finns möjligheter till snö till jul med tanke på den kallare luften. En vit jul kan inte uteslutas som läget ser ut nu. Den snö som just nu ligger kommer töa undan, men det är i så fall ett nytt snötäcke som kan ge snö till jul.