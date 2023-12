December kan vara upplyst och underbar – dela med dig av dina bilder

Ta chansen att inspirera andra genom att dela med dig av hur just du gjort med ljusslingor den här julen för att glittra och glimma. Har ljusdekorationerna en tendens att bli fler och fler runt ditt hus, så "less is more" blir "more is more" i juletider. Eller är det kanske grannens som gläder även dig?

Vår tidning hoppas få in bilder under helgen för att få ihop till ett ljust bildkollage från hela vårt län, som kommer presenteras söndag kväll. Skriv ditt namn, ort och gärna några rader. Kanske hur många meter slinga du sätter upp, om du ökat eller minskat på pyntet, köpt det nytt eller ärvt det…

Skicka din bild på mail till: redaktion@dagensvimmerby.se eller på Messenger till Dagens Vimmerby, Hultsfred, Västervik eller Kalmar.