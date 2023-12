Dags för julfirande – här är de mest olycksdrabbade vägarna i kommunen

Flera olyckor inträffar ofta under julhelgen. Foto: Ossian Mathiasson/Arkiv

Julafton infaller i år på en söndag. I bästa fall kan det innebära att alla bilister inte ger sig ut samma dag för att ta sig till sitt julfirande.

– Mycket trafik, dåligt väglag kombinerat med stress är ett dåligt recept för långkörning. Därför är det viktigt att hålla avstånd och köra försiktigt i jultrafiken – så att ni kommer fram säkert, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, som sammanställt statistik över landets mest olycksdrabbade vägar.

Samtidigt har de allvarliga olyckorna i landet minskat kraftigt. I mitten av 00-talet inträffade 30 dödsfall per år i trafiken under julhelgerna i Sverige. De senaste åren är det drygt tio personer per år som förolyckats.

I Kalmar län är trenden inte lika tydlig. De senaste tre åren har sammanlagt tre personer omkommit i jultrafiken, vilket är lika många som för 20 år sedan. Julhelgerna 2018 och 2021 var Kalmar läns mörkaste sedan 2003, då tre personer omkom. Historiskt sett sker relativt få olyckor under själva julafton. Däremot är det dagarna just före julafton som är de mest riskfyllda.

– Vi kan se att de stora samhällssatsningar på trafiksäkerhet de senaste åren ger resultat. Det i kombination med säkrare bilar leder till färre dödsolyckor. Men trots det hårda arbetet så sker det ändå dödsolyckor på våra vägar varje jul och det är upp till oss alla som är ute och kör att försöka förhindra det. Att hålla hastighet och avstånd är bland det viktigaste vi kan göra, säger Johan Granholm.

Mest olycksdrabbad

If har också begärt ut statistik över de mest olycksdrabbade vägsträckorna under december och januari i alla kommuner. I Vimmerby är det riksväg 34 och riksväg 40 som varit mest olycksdrabbad de senaste fem åren. Det rör sig om sju olyckor. Hit räknas alla olyckor och inte bara dödsolyckor.

Riksväg 23 och länsväg 812 har haft fyra olyckor under samma tidsperiod. Länsväg 707 har haft två olyckor och sedan finns en mängd andra vägar med en enstaka olycka.