All trafik på både Stångådalsbanan och Tjustbanan ställs in under stora delar av morgondagen. Trafiken mellan Linköping-Kalmar väntar komma igång igen vid 15 och när det gäller Tjustbanan väntas första tåget rulla vid 14-tiden igen.

Det svåra väderläget med mycket snö och hårda vindar är orsaken.