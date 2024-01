Trenden håller i sig: Minskad elförbrukning 2023

Trenden med minskad energiförbrukning höll i sig under nästan hela 2023. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät i Sverige minskade med 8 procent 2023, jämfört 2022.

Hushåll och småföretag i Sverige minskade sin elförbrukning från 8 780 GWh 2022 till 8 084 GWh 2023. Med de större företagen inräknade minskade förbrukningen från 32 913 GWh till 31 601 GWh.

Även om förbrukningen minskade totalt sett under året ökade den igen i slutet av året. Under december ökade hushåll och mindre företag sin förbrukning med 10 procent jämfört med 2022 och om större de företagen räknas in ökade förbrukningen totalt med 8 procent.

– Sparsamhet präglade energiåret 2023. Europas energikris har fått många att ställa om och rejält sänka sin förbrukning, säger E.ONs presschef, Patric Elmén.