HUNDAR LEVDE I MISÄR – VAR SÅ SVAGA ATT DE AVLIVADES

Vår tidning har skrivit om ärendet vid flera tidigare tillfällen. I augusti genomfördes en kontroll i bostaden och då upptäckte man att en av hundarna var fastbunden med ett blott tio centimeter långt koppel. Hunden kunde därmed inte ställa sig upp, inte ändra position och inte nå mat/vatten.

Länsstyrelsen konstaterade att hunden inte kunde röra sig och att hunden bajsade inomhus. Det fanns inte heller några mjuka liggplatser för hundarna och vattenskålarna var tomma. När de fylldes på under besöket upplevdes hundarna som mycket törstiga. Länsstyrelsen ställde flera krav på ägarna och den 1 september gjorde man ett nytt besök.

Även då var en hund fastbunden, visserligen med ett längre koppel, och flera brister hade inte åtgärdats. I oktober förbjöds paret att hålla hundarna kopplade inomhus och man ställde även flera andra krav.

Beskrivs om utmärglade

Den 16 januari gjordes en ny kontroll och ägaren ville då först inte släppa in Länsstyrelsen. När inspektören hotade med att tillkalla polis släpptes man in i bostaden. Trots att klockan var runt 15-tiden sa mannen att kvinnan behövde klä på sig innan de kunde komma in. Fem minuter senare öppnade man dörren och inspektören hade då hört hur paret hällt upp vatten i skålar och släppt loss hundarna. Man hörde också att hundarna drack väldigt ihärdigt och det fortsatte även efter att inspektören väl släpptes in.

Båda hundarna var ”oerhört magra” vid tillfället och ”varenda benknota kunde ses” trots deras tjocka päls. Ena hunden orkade inte stå upp och de lade inte ens märke till att nya människor kom in i bostaden.

Ägarens berättade att den ena hunden inte ätit på tre veckor, men menade att de inte lyckats få tag på en veterinär och att de inte heller hade råd.

"Länsstyrelsen kände på XXX och det fanns inga muskler eller fett på hunden, han bedömdes vara mager och utmärglad. Ögonen och nosen var helt täppta med var. Hunden andades ansträngt och det hördes tydligt när den andades. När XXX gick rörde han sig långsamt och det uppfattas som hunden har slut på energi”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut."

Luktade urin och avföring

Inspektörerna beskriver lägenheten som en misär.

”Båda hundarnas päls var matt och var fulla med urin och avföring i pälsen. Lägenheten luktade tydligt av urin och avföring. Båda hundarna kissade och bajsade inomhus vid kontrollen och ni reagerade knappt på det. Ni medgav att ni inte varit ute på promenad på hela dagen (trots att klockan var 15 vid kontrollen)”, skriver man vidare.

Hundarna fördes till en veterinär som bedömde att deras liv inte gick att rädda och att båda hundarna ”utom all tvivel utsatts för ett oerhört lidande under en lång period”. De avlivades samma dag.

Ägarna kan överklaga Länsstyrelsens beslut. Det är oklart om deras hantering av hundarna polisanmälts.