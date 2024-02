Starkaste månadsutvecklingen på tre år för e-handeln

Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, kommenterar den starka starten på året för e-handeln. Foto: Pressbild

Efter en lång period av i huvudsak negativa utvecklingstal presterade e-handeln den starkaste månadsutvecklingen på nästan tre år. Svaga jämförelsemånaderna både i januari 2023 och januari 2022 bör dock hållas i åtanke när utvecklingen ska värderas. Fullt upp till nivån samma månad under det starka e-handelsåret 2021 nådde omsättningen inte. Den totala omsättningsökningen på 19 procent i löpande priser motsvarar en ökning av den totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent i januari. Det skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

– Det här var ett trendbrott som många aktörer inom branschen verkligen behövde. Att kunderna sökte sig till e-handeln under januari, och spenderade betydligt mer, kan till viss del tillskrivas att reaperioderna efter högtiderna i december förlängts, och nu pågår en bit in i det nya året, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Fler köper för högre summa

Andelen som e-handlade ökade från 64 procent i januari förra året till 66 procent i år. Den huvudsakliga förklaringen till den ökade omsättningen återfinns dock i en ökning av den genomsnittliga totala köpesumman per e-handelskonsument.

Utvecklingstal per varukategori presenteras först i samband med avslutningen av första kvartalet men preliminära indikationer vittnar om stark omsättningsutveckling i flertalet kategorier under januari jämfört med samma månad under fjolåret.

– Januari är som bekant en av de svagare e-handelsmånaderna, och vi var oroliga för att den negativa trenden vi sett de senaste månaderna skulle fortsätta in i 2024. Så blev inte fallet, och vi hoppas nu på fortsatt på en positiv utveckling under 2024 säger Per Ljungberg.