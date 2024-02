Antalet A-traktorer ökar i landet – så många finns i Vimmerby

Under det senaste decenniet har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige – och under 2023 fortsatte utvecklingen. Så många finns i Vimmerby kommun.För fjärde året i rad ökar antalet A-traktorer i Vimmerby kommun, visar nya siffror från Trafikanalys. I slutet av 2023 fanns 172 A-traktorer registrerade i kommunen, vilket är två fler än året innan. Inte sedan åtminstone 2009, som är det första året vi har statistik för, har det funnits så många A-traktorer i kommunen.

I Kalmar län som helhet blev A-traktorerna fler under 2023. Där ökade antalet från 1 455 till 1 554, en ökning med 7 procent. Kraftigaste ökningen i länet noterades i Högsby kommun, som gick från 55 till 73 A-traktorer (+33 procent). Samtidigt minskade antalet från 132 till 113 A-traktorer i Mörbylånga kommun. Nykvarns kommun stod för landets största relativa ökning – från 42 till 65 A-traktorer.

Sedan 2009 har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige, från knappt 12 700 till knappt 55 900 i slutet av 2023. Det är främst under de senaste åren som A-traktorerna ökat i popularitet. Enligt Trafikanalys är en stor förklaring att kraven för fordonen ändrades sommaren 2020, vilket gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.Kalmar län följer samma mönster. Jämfört med 2009 har antalet mer än fyrdubblats – från knappt 400 till knappt 1 600 i slutet av 2023. Även i Vimmerby har A-traktorerna blivit betydligt fler – antalet har fyrdubblats sedan 2009. Den kraftigaste A-traktortillväxten i Kalmar län sedan 2009 har skett i Oskarshamns kommun, som gått från 20 till 147 A-traktorer under perioden.

Den största procentuella ökningen över tid i landet står några kommuner i Stockholms län för: Lidingö, Täby och Danderyd. Burlöv har i princip lika många A-traktorer nu som då.

Tätast i Högsby

Vimmerby sticker inte ut i landet när det gäller A-traktortäthet. A-traktortätast i Kalmar län är det i Högsby kommun, där det finns 13 traktorer per 1 000 invånare. I Kalmar kommun, däremot, är motsvarande siffra två traktorer per 1 000 invånare.

Dorotea kommun har flest A-traktorer per invånare i landet, 34 per 1 000 invånare, följt av Åsele kommun (29 per 1 000 invånare) och Vilhelmina kommun (28 per 1 000 invånare).

