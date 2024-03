VILKEN DAG FÖR DIABETESSJUKE DAVID – FICK KLUBBA AV IDOLEN I FÄRJESTAD

Projektet Vår stora dag startades i höstas av Vimmerbybon Carita Thörn och hennes medarbetare. Pengar samlas in på olika sätt för att ett sjukt barn i trakten ska kunna få sin tillvaro förgylld med en alldeles egen önskedag.

Tidigare har en fyraårig pojke diagnostiserad med leukemi fått pengar från projektet, och den här gången var det diabetessjuke David Karlsson från Vimmerby som förra helgen överraskades av Carita och Anette Hasselkvist.

Sjukdomen gjorde sig påmind

David, som är ett stort fan av Färjestads BK, fick en familjebiljett till lagets match mot IK Oskarshamn i går, lördag. Han fick dessutom Färjestads-mössa, lagbild, dekaler och 2 000 kronor i rummelpengar så att han kunde bjuda sin familj på middag i Oskarshamn.

I går var det så dags för den stora dagen. Och vilken dag det blev, även om det började lite sisådär.

– Han mådde dåligt under dagen och kvällen. På grund av all förväntan blev blodsockret högt, men det blev bättre under matchen, berättar mamma Emmelie Wallmark.

Fick klubba av landslagsstjärnan

Väl på plats i arenan i Oskarshamn fortsatte överraskningarna för David. En anställd i Färjestads organisation hade läst vår tidnings artikel om David och att han skulle komma till Oskarshamn, så laget hade fixat fler upplevelser för honom. Bland annat en signerad Färjestads-halsduk och puckar med autografer på. Men det skulle bli ännu bättre.

– Efter matchen, som Färjestad dessutom vann med 4-1, fick vi komma utanför omklädningsrummet och ut kom en av spelarna och gav David sin klubba och pratade lite. Det var en kille inom FBK som sett via Dagens Vimmerby att vi skulle komma som hade fått mitt nummer och löste detta, berättar Emmelie.

Och spelaren som David fick träffa och vars klubba han fick var inte vem som helst, utan backen Magnus Nygren med ett 80-tal landskamper på kontot. Så ni kan lita på att det var en trött och nöjd nioåring som åkte hem till Vimmerby på lördagskvällen.

– När vi gick därifrån sa David: Mamma, idag har det varit en bra dag, berättar Emmelie.

