Rebecka lämnade livet som anställd i Stockholm – frilansar från Barcelona

Det är mars månad och fortfarande händer det att bilrutorna måste skrapas rena från frost här. Det var just tanken på att komma bort ifrån snö och kyla som fick Rebecka Davidsson, 30, att fatta ett beslut som ändrat hela hennes liv.

– Jag har alltid tyckt om att resa och tillbringat långa perioder utomlands, bland annat i Australien, säger hon.

Fem år i Sverige

Det var också där hon tog sin kandidatexamen i journalistik innan hon flyttade hem 2019 och läste en master i kommunikation i Göteborg, vilket lagt grunden till det hon gör idag.

– Jag har drömt om att flytta utomlands igen, men inte lika långt bort som Australien, utan någonstans i Europa där det är varmt och internationellt, säger Rebecka Davidsson för övrigt nyss hemkommen från Rio de Janeiro i Brasilien där hon stillat sin senaste reslust.

Alla tecken pekade på Barcelona

Numera bor hon i Spanien, i pulserande storstaden Barcelona, varifrån hon driver det egna företaget ”Rebecka Davidsson” sedan i november.

– Jag hade tur, fyra av mina vänner flyttade också hit en efter en strax före mig, så det var som om alla tecken pekade på att jag skulle flytta hit.

Gav en trygg och bra start

Rebecka Davidsson delar för närvarande en lägenhet med två av sina vänner, men målet är att hitta något eget under våren.

– Det löste sig så bra för mig med jobb, reklambyrån Berntzon Bylund som jag jobbade för i Stockholm, ville att jag skulle fortsätta jobba för dem även efter att jag sagt upp mig och flyttat hit.

Det gav en bra och trygg start, men nu i mars övergår hon till att fokusera helt på det egna företaget.

– För tillfället jobbar jag online med kunder från Sverige, men kommer börja jobba med kunder även här på plats från och med nu. Så tanken är att jag ska ha en form av hybridlösning, där jag kan vara både här i Barcelona och i Sverige. I sommar har jag exempelvis flera bröllopsfotograferingar inbokade, som gör att jag kommer hem med jämna mellanrum.

Vad fick dig att starta eget företag?

– Jag värdesätter friheten, att kunna bestämma över min egen tid. Det är främsta anledningen, skulle jag säga. Men jag älskar också att skapa relationer med nya personer, så jag tycker det passar mig att nätverka och hitta nya personer att jobba med.

Hjälper företag att synas

Rebecka Davidsson jobbar i huvudsak med paid social, det vill säga att hon hjälper företag med deras marknadsföring i form av annonsering på sociala medier, men också digital annonsering på Google exempelvis.

– Jag är också rådgivare för hur det ska se ut, med bilder, film och text, i form av contentproduktion. Jag erbjuder också företag att sköta deras sociala medierkonton, så jag gör allt det operativa, samtidigt som jag har stor erfarenhet i projektledning, så jag projektleder olika produktioner både på distans och på plats i Stockholm från och med mars.

Vad tror du om förutsättningarna att växa med kunder i Barcelona?

– Jag hoppas förstås på det bästa och kommer också jobba hårt för att det ska gå bra. Jag är väldigt taggad. Sedan vet jag ju att det är tufft just nu, men hoppas att min frilanslösning ska vara ett sätt för företag att hitta nya sätt att jobba med människor. Det hoppas jag ska vara ett vinnande koncept när företag inte vill binda sig med anställda, så jag vill erbjuda mina tjänster till de som behöver dem, men inte har råd att anställa just nu, berättar Rebecka Davidsson som hyr in sig i ett kontorslandskap, vilket också gett nya samarbeten med människor från hela världen.

Har en framtidsdröm

Men Rebecka Davidsson har också andra stora tankar – hon hoppas någon gång skriva en bok.

– Jag älskar fortfarande att skriva, så det är min framtidsdröm att skriva och släppa böcker. Det vet jag kommer ske, men ett steg i taget, säger hon tacksam över möjligheten att få jobba med det hon vill och leva utomlands.