Färre olyckor i Kalmar län under sportlovsveckorna i år

Under sportlovsveckorna rapporterades 21 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län. Det var färre än både 2023 och 2022, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Kalmarskolornas sportlovsperiod, vecka 8, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 7 (Göteborgsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 21 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Det var färre än i fjol, och färre än en genomsnittlig fyraveckorperiod med omgivande helger.

Nerbrutet per väg och kommun var vägavsnitten med flest olyckor, tre vardera, E22 genom Kalmar kommun och väg 40 genom Vimmerby kommun. Under det senaste året har annars E22 genom Oskarshamns kommun oftast haft de flesta olyckorna.

Två av olyckorna involverade tunga fordon.

Flest olyckor på samma dag, fem stycken, inträffade under den 13 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 7 med totalt elva olyckor.

Två med stor påverkan

Av februariolyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar: På väg 23 genom Hultsfreds kommun söndag den 18 februari och väg 40 genom Vimmerby kommun måndag den 19 februari.

I hela landet rapporterades flest olyckor under vecka 7 (då framför allt Västsverige hade sportlov). Det sammanföll med flera besvärliga trafikdagar, med ishalka i delar av södra Sverige. Bara under den 13 februari rapporterades 95 olyckor och under den 12 februari 84 stycken. Sammantaget var olyckorna ändå färre i år än de båda föregående årens sportlovsperioder, i landet som helhet.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Leo Wallentin, Newsworthy