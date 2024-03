Svenskarna dricker mindre alkohol – så mycket minskade det 2023

Svenskarnas alkoholkonsumtion minskade under 2023. Foto: Pixabay

Svensken dricker allt mindre. Under 2023 sjönk alkoholkonsumtionen med 2,7 procent i landet.

Det visar preliminära uppgifter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Alkoholkonsumtionen sjönk med 2,7 procent i Sverige under 2023 jämfört med 2022. Det är den största nedgången under ett enskilt år på tio år.

– Detta visar att det ekonomiska läget under 2023 även har påverkat köpen av alkohol, säger Björn Trolldal som är utredare och forskare på CAN.

Både Systembolagets försäljning och resandeinförseln minskade under året.

– Bortsett från pandemiåret 2020 är detta den största minskningen ett enskilt år sedan 2014, säger Björn Trolldal.

71 procent av alkoholkonsumtionen kom från Systembolaget. Elva procent från restauranger och sju procent från resandeinförsel. Bland annat kom också tre procent från hemtillverkning och två procent från köp av smugglad alkohol.