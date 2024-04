Därför väntade kommunen ut snöfallet – hårt arbete väntar

En del sjukdomar och ett maskinhaveri – då valde kommunen att vänta ut snöfallet. Nu väntas plogandet vara klart först sent ikväll. – Uppskattningsvis tar hela rundan några timmar längre, säger gatuchefen Roger Lindell.

Mellan 15-25 centimeter snö har fallit i kommunen under kvällen och natten.

– Det varierar ganska mycket över kommunen, allt från 15 till 25 centimeter så det är ganska stor variation i kommunen. Det märktes även i Vimmerby, där det var cirka 15 centimeter i centrum och 25 centimeter i västra skogen och vid VOK, säger gatuchefen Roger Lindell.

Kommunen valde att låta snöfallet ebba ut innan man körde igång med plogandet.

– Vi har lite manfall på grund av sjukdomar och VAB och ett maskinhaveri. Därför valde vi att avvakta tills att det slutar snöa, vi hinner inte köra två vändor på samma sträcka med den bemanningen. Hela styrkan gick igång tidigt i morse istället för att hinna med allt under dagen, men vi har också lite problem med att följa arbetstidsreglerna så vi inte bränner oss. Uppskattningsvis tar hela rundan några timmar längre än vanligt, men alla entreprenörer är utkallade också. Vi kör med all tillgänglig personal. Vi räknar med att vara klara sent ikväll.

"Kommer vara problematiskt"

Under dagen väntas temperaturen falla, vilket riskerar ännu halare vägare framåt kvällen.

– Vi kommer köra med salt nu, det ger bäst effekt. Sand i den här blöta snön ger inte så mycket effekt, men saltet löser upp. Behöver man inte åka ut ska man inte ge sig ut i onödan. Även om vi plogar så fryser det på och det kommer nog vara problematiskt både idag och imorgon. Vi ska försöka hålla rent och inväntar värmen på fredag. Man ska ta det försiktigt.

Under torsdagen väntas ytterligare ett omfattande snöfall. Då handlar det om fem-tio centimeter.

– Imorgon ska det vara minusgrader och då blir det inte den här tunga snön och det blir lättare för oss.

Tidigare i år berättade vi att snöbudgeten överskreds redan i februari, 43 dagar in på det nya året.

Nattens snöfall kostar cirka en halv miljon att ploga, vilket innebär att kommunen budgeterat för två snöfall.

– Räknar man med driftenheten så kostar en hel fullsväng ungefär en halv miljon.