Nu får bönderna mer för sin mjölk – bästa på drygt ett år

Nu i maj höjs priset som bönderna får betalt för sin mjölk. Både den konventionella och ekologiska mjölken går upp med 5,2 öre per kilo. Efter höjningen blir nu det så kallade a contopriset för konventionell mjölk 503,0 öre per kilo och 570,0 öre per kilo för ekologisk mjölk. Det är första gången sedan mars förra året som priset klättrar över fem kronor per kilo.

– Jag är glad över att vi kan göra en ny höjning av priset till våra ägare Arlabönderna. Men livsmedelskedjor, politiker och konsumenter behöver framöver hjälpas åt att finansiera produktionen av klimat- och miljösmarta livsmedel. Bönderna kan inte stå för hela notan, säger hon.

Det som påverkar mjölkprisets utveckling är bland annat att de globala mjölkvolymerna fortsätter att vara något lägre, att dagligvaruhandeln fortsätter sin positiva utveckling och att industrimarknaderna generellt sett är stabila.

Arla har totalt sett 8 000 mjölkbönder och en fjärdedel av dessa finns i Sverige. A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året och justeras varje månad.