Inga mer kläder i soporna – så många ton slänger länsborna

De cirka 2 000 ton textilier som nu hamnar i soppåsarna i Kalmar län ska nu samlas in istället. Från årsskiftet får man nämligen inte längre slänga textilier i hushållssoporna. Foto: Pressbild

Varje år hamnar tusentals ton textil i soporna i Kalmar län. Men från årsskiftet ska alla kläder och all textil i stället samlas in separat. Samtliga kommuner i hela landet kommer nu vara ansvariga för insamling och kommer att behöva hantera runt 3 200 ton begagnade textilier per år.