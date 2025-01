Snart drar ovädret in över trakten – så ska du tänka

Vänderinstitutet har utfärdat en gul varning – den lindrigaste på den tregradiga skalan – men rejäla problem väntar i trafiken. Varningen gäller från 06.00 och fram till 23.00. SMHI tar upp följande risker:

Restider kan bli längre på grund av drivbildning, halka, dålig sikt och snörök. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten till väglag och sikt.

Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon.

Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.

Vid temperatur nära noll grader är det risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar.

Mest nederbörd väntas i Hultsfred

Under kvällen väntas snöfallet övergå i regn. Lokalt har SMHI kommit med följande prognoser för våra kommuners huvudorter:

Vimmerby 12,6 mm nederbörd.

Hultsfred 13,0 mm.

Västervik 11,7.

Kalmar 9,1.

"Under måndagen rör sig kraftigt snöfall in i kombination med tidvis frisk ostlig eller sydostlig vind som kan ge besvärliga förhållanden. Totalt kan 7-15 cm snö komma med störst mängder i västra och norra delen av varningsområdet. Under eftermiddagen börjar snöfallet söderifrån övergå i regn, men i nordligaste delen av varningsområdet dröjer snöfall och blåst kvar till sent måndag kväll/tisdag natt", skriver SMHI.